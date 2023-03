Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand; Tödlicher Bahnunfall; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Führerschein einbehalten

Zu einer Kollision im Begegnungsverkehr ist es am Sonntagmorgen in der Justinus-Kerner-Straße gekommen. Gegen 7.45 Uhr bog ein 21 Jahre alter Mann mit einem Mercedes von der Heppstraße nach rechts in die Justinus-Kerner-Straße ab, wobei der Wagen ins Schleudern geriet. In der Folge kam das Fahrzeug zu weit nach links und stieß auf der Gegenfahrspur mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 54-Jährigen zusammen. Dabei dürfte an beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 8.000 Euro entstanden sein. Da ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen einen vorläufigen Wert von annähernd einem Promille ergab, musste der junge Mann eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. (mr)

Pfullingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmittag, kurz vor 15.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Pfullingen verletzt worden. Der Mann befuhr die Marktstraße in Richtung Stadtmitte hinter anderen Verkehrsteilnehmern, welche verkehrsbedingt bremsen mussten. In der Folge bremste der 19-Jährige jedoch offenbar zu stark, worauf er sich mit seiner KTM-Maschine überschlug. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. (gj)

Metzingen (RT): Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen ist ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 14.50 Uhr war ein 58 Jahre alter Ford-Lenker auf der Eisenbahnstraße in Richtung Nürtinger Straße unterwegs und holte nach rechts aus, um anschließend einen Wendevorgang nach links einzuleiten. Dabei kam es zur Kollision mit einem nachfolgenden, 57-jährigen Motorradfahrer. Dieser stürzte anschließend von seiner Yamaha. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 2.500 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brennende Heizdecke

Ein technischer Defekt an einer Heizdecke hat in der Nacht zum Montag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Manosquer Straße geführt. Kurz nach 0.15 Uhr alarmierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses Feuerwehr und Polizei, nachdem er aus einer Nachbarwohnung starken Rauch wahrgenommen hatte. Die Feuerwehr, die mit 24 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort war, konnte die brennende Decke samt Matratze schnell löschen und ein Übergreifen auf weiteres Mobiliar verhindern. Verletzt wurde den ersten Erkenntnissen nach niemand. Der Rettungsdienst brachte die 83-jährige Bewohnerin der Wohnung vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. (sm)

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Römerstraße/K1213 musste ein Pkw mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Kurz nach 15 Uhr befuhr eine 32 Jahre alte Frau mit ihrem BMW die Kreisstraße in Fahrtrichtung K1267 als sie aus unbekannter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn abkam, mehrere Jungbäume überfuhr und schließlich auf einem Wander- und Radweg zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Am BWM entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Flurschaden kann noch nicht beziffert werden. Während der Bergung des Autos musste die Römerstraße kurzzeitig gesperrt werden. (sm)

Plochingen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich

Zwei Autos mussten nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmittag in der Esslinger Straße ereignet hat, abgeschleppt werden. Ein 59 Jahre alter Mann fuhr dort gegen 12.30 Uhr mit seinem Skoda in Fahrtrichtung Altbach. An der Kreuzung mit der Karlstraße befuhr er die Geradeausspur, wollte dann doch links abbiegen und bremste seinen Wagen ab. Dies erkannte der nachfolgende 18-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Citroen auf den Skoda auf. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. Mitarbeiter des Abschleppunternehmens reinigten die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe. (sm)

Esslingen (ES): Mann von Zug erfasst und tödlich verletzt

Ein tödlicher Bahnunfall hat sich am Sonntagmittag am Bahnhof Mettingen ereignet. Ein 41 Jahre alter Mann hatte sich gegen 13 Uhr vor einen in Richtung Stuttgart fahrenden Zug auf das Gleisbett begeben. Trotz einer Notbremsung wurde er von der Bahn erfasst und getötet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vor. Der Zugverkehr musste bis etwa 15.40 Uhr eingestellt werden. (rn)

Beuren (ES): Pedelec-Fahrer schwer gestürzt

Schwer verletzt wurde ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer, der am Sonntagabend auf dem Radweg neben der L 1210 mit seinem Fahrrad gestürzt ist. Der Radler war gegen 19.15 Uhr auf dem leicht abschüssigen Radweg vom Freilichtmuseum herkommend unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und über seinen Lenker in den Straßengraben stürzte. Der Mann, der keinen Helm getragen hatte, wurde dabei so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Da bei dem Verletzten starker Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet. (cw)

Neckartenzlingen (ES): In den Gegenverkehr geraten

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der B312 zwischen den Anschlussstellen Neckartenzlingen und Neckartailfingen, auf Höhe Eichwasen ereignet hat. Ein 60-Jähriger war kurz nach 17 Uhr mit seinem VW up! auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Etwa auf Höhe des Wohngebietes Eichwasen kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Seat Altea XL eines 39-Jährigen. Dabei wurden der Fahrer des Seat und seine 38 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort war, zur medizinischen Versorgung in die Klinik gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis etwa 18.40 Uhr voll gesperrt werden. (mw)

Rosenfeld (ZAK): Unfall auf K 7132

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der K 7132 bei Täbingen verletzt worden. Ein 33-Jähriger war kurz vor zwölf Uhr mit seinem Audi A3 von einem Feldweg aus Richtung Gößlingen kommend nach links auf die Kreisstraße eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi A4 eines 25-Jährigen, der mit dem Wagen in Richtung Dautmergen unterwegs war. Sowohl der 25-Jährige als auch seine 29 Jahre alte Beifahrerin wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 13.000 Euro. (rn)

Hechingen (ZAK): 19-Jährigen geschlagen

Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in der Gutleuthausstraße. Gegen 19.45 Uhr hielt sich dort ein 19-Jähriger mit seinem 18-jährigen Begleiter auf, als sie den ersten Erkenntnissen nach auf zwei weitere männliche Personen trafen und mit diesen in Streit gerieten. Einer dieser beiden soll den 19-Jährigen in der Folge geschlagen und leicht verletzt haben. Der Rettungsdienst brachte den 19-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der unbekannte Täter wird als etwa 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur beschrieben. Er hatte kurze Haare und einen Dreitagebart und war mit Jeans und einem schwarzen Hemd bekleidet. Sein Begleiter soll etwa 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß und dick gewesen sein. Er trug eine kurze Hose und dunkle Oberbekleidung. Eine eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell