POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall mit Todesfolge

Reutlingen (ots) - Oberboihingen (ES): 51-jähriger Mann vermisst (Zeugenaufruf) Die Polizei sucht nach dem 51 Jahre alten Zan Cetkin aus Oberboihingen. Der Vermisste hatte vermutlich bereits am vergangenen Samstag seine Wohnung verlassen und war am Freitag (17.03.2023) als vermisst gemeldet worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss in Betracht gezogen werden, dass sich Herr Cetkin möglicherweise in einer hilflosen ...

