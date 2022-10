POL-MI: Feuer eines ehemaligen Bauwagens - Zeugen gesucht

Rahden (ots) - In der Nacht zu Sonntag sind Kriminelle in ein Feinkostgeschäft in der Straße "Auf dem Witting" eingebrochen. Dazu schlugen die Unbekannten den Ermittlungen nach in der Zeit von Sonntag, 1.45 Uhr bis 9 Uhr eine Glastür ein und durchsuchten in der Folge die Büroräume. Mit Bargeld verließen sie schließlich das Gebäude wieder. Die zertrümmerte Zugangstür hatte am Morgen ein Nachbar bemerkt und ...

