POL-HAM: Frau nach Verkehrsunfall mit zwei Kindern gesucht

Hamm-Herringen (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Funkelandstraße am Montag, 4. Juli, sucht die Polizei einen schwarzen Audi. Gegen 10 Uhr nahm eine Zeugin eine schwarze Audi Limousine beim Ausparken wahr. Der vermutlich ältere männliche Fahrer beschädigte dabei einen grünen Kleinwagen - mit einem Schaden am Heck flüchtete er in Richtung Westen. Der Sachschaden an dem Kleinwagen wird auf zirka 1.500 ...

