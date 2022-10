POL-MI: Unfall im Kreisverkehr

Bad Oeynhausen, Löhne, Hille (ots) - Vor einer Ampel am ZOB fuhr am Samstag (08.10.) kurz vor Mitternacht eine Audi-Fahrerin auf ein stehendes Auto auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkte die Streifenwagenbesatzung bei der Hillerin eine deutliche Alkoholisierung. Demnach befuhr eine 38-jährige Frau aus Löhne gegen 23.50 Uhr mit ihrem Wagen die Königstraße. In Höhe der Ampelanlage am ZOB stoppte sie ihren Opel ...

