Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Citroen zerkratzt

Haselünne (ots)

Am 29. August in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr wurde in Haselünne an der Kolpingstraße ein blauer Citroen auf allen Seiten von bislang unbekannte verkratzt. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne, Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell