Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 29. August gegen 17:30 Uhr sollte in Papenburg in der Kirchstraße der Führer eines Leichtkraftrades im Rahmen einer Verkehrskontrolle von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Nachdem er angesprochen wurde, entzog der Mann sich jedoch der Kontrolle, indem er in Richtung Fahnenweg flüchtete. In Höhe der Berufsschule stoppte der Kradfahrer sein Fahrzeug kurz. Eine eingesetzte Polizeibeamtin versuchte erneut den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Dieser entzog sich abermals. Die Beamtin wurde dabei leicht verletzt. Es kam zu einer weiteren Verfolgungsfahrt, die in die Hermann-Lange-Straße führte. Dort führte der Kradfahrer unvermittelt eine Vollbremsung durch, wodurch es zu einem Verkehrsunfall mit dem Streifenwagen kam. Gleich darauf konnte der Kradfahrer unerkannt flüchten. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Kradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0, in Verbindung zu setzen.

