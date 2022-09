POL-EL: Surwold- Böschung in Brand geraten

Esterwegen (ots) - In der Nacht zu Montag kam es gegen 1 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Straße Hinterm Berg Links in Esterwegen. Der Brand griff in der Folge auch auf das Obergeschoss über. Trotz sofortiger Löscharbeiten der Feuerwehren wurde das Gebäude vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Die ...

