Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Tierischer Einsatz für die Ortsfeuerwehr Schiffdorf

Schiffdorf (ots)

Am Montagnachmittag, den 04. Juli 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf um 16:46 Uhr zu einer Kleintierrettung alarmiert. Es ging für die Kameraden in die Straße Am Hofe, wo ein ganz besonderes Tier die Hilfe der Feuerwehr ersuchte. Eine ca. einen Meter lange Ringelnatter hatte sich in ein Vorgarten verirrt. Die Schlange wurde bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gefangen und provisorisch in eine leere Mülltonne gepackt. Die Feuerwehr übernahm die Mülltonne in ihr Fahrzeug und begab sich richtig Schiffdorfer Moor. Dort angekommen wurde die Schlange tief ins Moor gebracht und dort gesund ausgesetzt. Auch für die Kameraden vor Ort, war dies kein gewöhnlicher Einsatz, da der Kontakt mit Reptilien und so großen, eher selten ist.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell