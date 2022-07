Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Defekter Rauchmelder sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf-Wehdel (ots)

In den Donnerstagmorgenstunden, des 30. Juni 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel, Altluneberg und Geestenseth, um 9:18 Uhr, in die Rohrstraße nach Wehdel alarmiert. Grund für den Einsatz, war eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Altenheim. Nach Erkundung der ersten Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich lediglich um einen technischen Defekt, woraufhin der ausgelöste Melder abgeschaltet wurde und überprüft werden muss. Die Feuerwehren Altluneberg und Geestenseth konnten den Einsatz abbrechen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell