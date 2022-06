Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Essen im Ofen sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

In den Mittagsstunden, des 18. Juni 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel um 13:08 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einer Pflegeeinrichtung löste kurz zuvor die automatische Brandmeldeanlage aus. Grund für die Auslösung konnte schnell erkundet werden. In einem heißen Ofen lief Flüssigkeit von einem Gericht aus, was zu einer starken Verqualmung führte und die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Ein Einsatz der Feuerwehr war hier nicht notwendig, außer das Zurücksetzen der Brandmeldeanlage. Noch auf Anfahrt konnte ein Großteil der alarmierten Einsatzkräfte den Einsatz abbrechen.

