FFW Schiffdorf: Elf neue Einsatzkräfte für die Gemeinde Schiffdorf - Über die Hälfte weiblich!

Am 28. Mai 2022 war es endlich so weit, bei einem der wichtigsten Lehrgänge in der Freiwilligen Feuerwehr, stand die Prüfung an. Nach mehreren Wochen des lernen, vertiefen und üben war es an der Zeit das Gelernte unter Beweis zu stellen. So konnten elf Kameradinnen und Kameraden, aus der Gemeinde Schiffdorf, ihr Wissen und Können bei einer praktischen Einsatzübung, einem schriftlichen Test und einer mündlichen Prüfung zeigen.

Der Truppmann Teil 1 - Lehrgang fand in den letzten Wochen, vom 2. Mai bis 28. Mai statt. In dieser Zeit erlernten die frischen Feuerwehrleute das Grundwissen der Feuerwehr. Unteranderem wurden die Geräte und Techniken, sowie Vorgänge in der Feuerwehr vertieft. In den folgenden Jahren wird nun die weitere Ausbildung der Kameraden, sowohl in den Ortsfeuerwehren als auch auf Kreisebene, durch Dienste und Lehrgänge gefördert.

Die letzten Wochen kam für manche viel Neues und für andere Bekanntes dazu, doch dank aller Mühen und dem Ausbilderteam konnten alle elf Kameradinnen und Kameraden den Lehrgang erfolgreich absolvieren. Besonders bemerkenswert: Insgesamt nahmen sechs Frauen an dem diesjährigen Lehrgang teil und im Gegensatz fünf Männer.

Während der praktischen Prüfung konnten alle durch ihr Können und Wissen vor den strengen Augen der Prüfer und ihren Ortsbrandmeistern glänzen. Ganz egal ob es um die Menschenrettung über Leiter ging oder einen Löschschaumangriff aufzubauen.

