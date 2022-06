Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen - Überwachung des Schwerlastverkehrs

Erwitte (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz zur Überwachung des Schwerlastverkehrs am Dienstag, 31. Mai, hat der Verkehrsdienst der Polizei Soest 46 Lastwagen auf der B55 in Erwitte überprüft. Zwei Fahrer hielten sich nicht an die Lenk-und Ruhezeiten, sie erwartet nun eine Anzeige. Wegen mangelnder Ladungssicherung mussten insgesamt fünf Fahrer ein Verwarngeld bezahlen. Für drei Fahrzeughalter geht die nächste Fahrt zum TÜV, da dieser abgelaufen war.(jb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell