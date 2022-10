Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierte verursacht Auffahrunfall

Bad Oeynhausen, Löhne, Hille (ots)

Vor einer Ampel am ZOB fuhr am Samstag (08.10.) kurz vor Mitternacht eine Audi-Fahrerin auf ein stehendes Auto auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkte die Streifenwagenbesatzung bei der Hillerin eine deutliche Alkoholisierung.

Demnach befuhr eine 38-jährige Frau aus Löhne gegen 23.50 Uhr mit ihrem Wagen die Königstraße. In Höhe der Ampelanlage am ZOB stoppte sie ihren Opel Mokka bei Rotlicht. Die hinter ihr fahrende Audi-Fahrerin erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr auf. Hierbei wurde der A 3 so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Da die 35-Jährige stark alkoholisiert war, entnahm ihr auf der Polizeiwache Bad Oeynhausen ein Arzt eine Blutprobe. Zudem stellten die Beamten ihren Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell