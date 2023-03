Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Widerstand, Einbruch, tödlicher Arbeitsunfall, Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Alkoholisiert gefahren und Widerstand geleistet

Am frühen Samstagmorgen hat ein 28-jähriger Fahrradfahrer nach einer vermuteten Trunkenheitsfahrt in Rommelsbach eine Polizeistreife angegriffen. Ein Zeuge sorgte sich um einen Radfahrer, der ihm gegen 0.30 Uhr in der Ermstalstraße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Als die Polizeibeamten eine Kontrolle durchführen wollten, wurden sie von dem 28-Jährigen mit nicht zitierfähigen Worten beleidigt. Da er sich der Kontrolle entziehen wollte musste er im weiteren Verlauf festgehalten werden. Dies veranlasste ihn dazu die Kollegen mit seinem Fahrradhelm zu schlagen. Nach Unterstützung einer weiteren Streifenbesatzung gelang es unter Verwendung eines Reizstoffsprays den Herrn endgültig festzunehmen. Er wurde zur Blutentnahme in ein Klinikum verbracht, wo er aufgrund vermuteter Einnahme illegaler Betäubungsmittel stationär aufgenommen wurde. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt nun gleich wegen mehreren Straftaten aus dem Strafgesetzbuch.

Ohmden (ES): Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Am Freitagmittag ist es auf der K 1203 zwischen Ohmden und Schlierbach zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Rollerfahrer gekommen. Gegen 13.20 Uhr befuhren ein 16-jähriger Zweirad-Fahrer und eine 55-jährige Skoda-Lenkerin die Kreisstraße in Richtung Schlierbach. Verkehrsbedingt musste die Skodafahrerin auf der Kreisstraße anhalten. Der dahinterfahrende 16-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Heck des Skodas auf. Durch den Aufprall kam er zu Sturz und verletzte sich hierbei schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Roller wurde von Angehörigen von der Unfallstelle abgeholt, der Pkw blieb fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde die K 1203 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Ostfildern (ES): Einbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein bislang unbekannter Täter in einen Schulkomplex im Stadtteil Nellingen eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang zu einem Seminarraum. Aus den Räumlichkeiten wurde nach bisherigem Sachstand ein Laptop entwendet. An dem eingeschlagenen Fenster entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Angestellte der Bildungseinrichtung bemerkten den Einbruch am Samstagmorgen und verständigten die Polizei. Diese sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ofterdingen (TÜ): Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Zu einer Kollision zwischen zwei Pkw ist es am Freitagnachmittag an der Einmündung der Mössinger Straße zur L 385 gekommen. Eine 22 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf befuhr gegen 15.45 Uhr die Mössinger Straße von der Ortsmitte Ofterdingen kommend in Richtung L 385. Die 22-Jährige hielt mit ihrem VW zunächst auch an der Wartelinie der Einmündung an. Zeitgleich befuhren zwei Fahrzeuge die L 385 von Mössingen kommend in Richtung Ofterdingen. Das erste Fahrzeug bog an der Einmündung nach rechts in die Mössinger Straße ab, woraufhin die 22-Jährige mit ihrem VW Golf nach links in Richtung Mössingen abbiegen wollte. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des zweiten Pkw, einem VW Polo, dessen 19-jährige Lenkerin vorfahrtsberechtigt geradeaus weiter in Richtung B 27 fahren wollte. Im Einmündungsbereich kollidierte der VW Polo mit dem querenden VW Golf, wobei die linke Fahrzeugfront des VW Polo gegen die linke Fahrzeugseite des VW Golf stieß. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die beiden Pkw-Lenkerinnen sowie eine 27 Jahre alte Mitfahrerin im VW Polo leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst, welcher mit fünf Fahrzeugen vor Ort war, am Unfallort behandelt. Ein im Pkw der Unfallverursacherin befindlicher, zwei Monate alter Säugling wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in eine Kinderklinik verbracht. Am nicht mehr fahrbereiten VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Das Fahrzeug wurde von einem Hilfeleister abgeschleppt. Am beteiligten VW Polo beträgt die Höhe des entstandenen Sachschadens etwa 3.000 Euro. Der Verkehrsdienst Tübingen bittet Zeugen, insbesondere den in Richtung Ofterdingen abbiegenden Verkehrsteilnehmer, sich unter 07071/972-8660 zu melden.

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Schwerer Arbeitsunfall im Wald

Bei Waldarbeiten nahe der Bebenhäuser Straße hat sich ein 40-jähriger Arbeiter am Freitagnachmittag durch einen durch die Baumfällung umstürzenden Baum so schwer verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle verstorben ist. Ein weiterer Arbeiter im Alter von 29 Jahren erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zum Unfallort waren auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften, sowie der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen, zehn Einsatzkräften und einem Rettungshubschrauber ausgerückt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Hechingen (ZAK): Mann durch Messer verletzt

Große Sorgen um einen Nachbarn sind der Grund eines Notrufs einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Samstagmorgen gewesen. Gegen 02.00 Uhr bemerkte sie eine Blutspur, welche sich im Treppenhaus des Gebäudes in der Stutenhofstraße bis zur Tür eines Bewohners zog. Polizeibeamte vom Polizeirevier Hechingen fuhren die Örtlichkeit unverzüglich an, nach mehrfachem lauten Klopfen wurde ihnen geöffnet. Der 42-jährige Bewohner war an den Händen verletzt und es wurde Erste Hilfe geleistet. Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er von zwei Unbekannten im Treppenhaus mit einem Messer attackiert und mit Tritten malträtiert worden war, die Tat soll sich aber bereits am Abend, gegen 22.45 Uhr zugetragen haben. Für den Verletzten war keine weitere medizinische Versorgung notwendig. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen, die aus dem Umfeld des Geschädigten kommen dürften, aufgenommen.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Unter Alkohol- und Drogeneinfluss in Baustelle gefahren

Unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln ist ein 19 Jahre alter Pkw-Lenker am Freitagabend in Albstadt-Ebingen von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Mann war gegen 22.00 Uhr mit seiner Mercedes-Benz A-Klasse auf der Kientenstraße unterwegs. Am Kreisverkehr Kientenstraße / Theodor-Groz-Straße kam der 19-Jährige aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Hierdurch wurden mehrere Elemente eines Bauzauns beschädigt. Der Pkw blieb im Anschluss in der dortigen Baustelle stecken. An dem noch fahrbereiten Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. An dem beschädigten Bauzaun beträgt der Sachschaden etwa 1.000 Euro. Bei dem Unfallverursacher wurde die Entnahme einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet.

