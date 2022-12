Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: 13-jähriger auf Fahrrad kollidiert mit Auto und kommt ins Krankenhaus

Ein 13-jähriger Junge auf einem Fahrrad ist am Donnerstagmittag, 08.12.2022, in Ühlingen mit einem Auto kollidiert. Gegen 15:00 Uhr war er an der Kreuzung Gewerbestraße/Kirchwiesen von einem Verbindungsweg nach links in die Straße eingefahren. Hierbei schnitt er den Einmündungsbereich und stieß mit einem ebenfalls links abbiegenden 44 Jahre alten Autorfahrer zusammen. Der Junge stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Er verletzte sich dabei und suchte Hilfe bei der nahegelegenen Rettungswache. Von dort wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrrad liegt bei etwa 250 Euro, der am Auto bei rund 2500 Euro.

