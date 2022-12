Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Handtaschenraub auf Seniorin - Polizei bittet um Hinweise!

Am Mittwochabend, 07.12.2022, gegen 18:15 Uhr, ist einer 92 Jahre alten Frau in der Schmitzinger Straße in WT-Waldshut von einem Unbekannten die Handtasche gewaltsam entrissen worden. Die Seniorin war zu Fuß stadteinwärts auf dem Gehweg im Bereich der Chilbiparkplätze unterwegs, als sie auf den unbekannten Mann traf. Sie gingen ein Stück zusammen, als der Mann plötzlich die Frau körperlich attackierte. Sie stürzte in eine Hecke. Der Tatverdächtige nahm trotz Gegenwehr der Frau deren Handtasche an sich und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Seniorin erlitt durch den Angriff Verletzungen im Gesicht und am Ohr. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige soll mittleren Alters und ca. 180 cm groß gewesen. Er soll eine dunkle Lederjacke getragen haben. Die Handtasche der Frau konnte in der Zwischenzeit ganz in der Nähe des Tatorts wieder aufgefunden werden. Daraus fehlt ein geringer Bargeldbetrag. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, insbesondere ein Autofahrer, der nach der Tat angehalten hatte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07741 8316-0 zu melden. Auch andere sachdienliche Hinweise werden dort entgegengenommen.

