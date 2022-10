Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Exhibitionist entblößte sich an der Bushaltestelle; Ertappte Einbrecher gingen leer aus und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Exhibitionist entblößte sich an der Bushaltestelle - Obertshausen

(jm) Ein 50 bis 60 Jahre alter Exhibitionist hat sich am Mittwochmorgen, gegen 6.45 Uhr, in der Schönbornstraße an der Bushaltestelle "Leipziger Straße" vor einer Fußgängerin entblößt. Zuvor hatte der Mann auf sich aufmerksam gemacht, indem er sie ansprach. Der Mann hatte lichtes hellbraunes Haar, einen Kinnbart und sprach Deutsch mit Akzent. Er war bekleidet mit einer weiten Bluejeans, einer Warnweste und braunen Schuhen. Er lief in das dort nahegelegene Waldstück in Richtung einer Schule davon. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Unfallflucht: Unbekannter beschädigt Straßenlaterne - Neu-Isenburg/Gravenbruch

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen in der Stieglitzstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Anwohner informierten die Polizei über eine stark beschädigte Straßenlaterne im Bereich des Wendehammers. Ein Unbekannter beschädigte offenbar zwischen 9 und 9.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 22 die Laterne. Mitarbeiter der Dienstleistungsbetriebe Neu-Isenburg kamen vor Ort und musste die Laterne entfernen. An dieser befand sich roter Fremdlack. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Im Tatzeitraum hatten Anwohner einen roten Lastkraftwagen mit Anhänger gesehen. Ob dieser mit dem Unfall etwas zu tun hat, steht derzeit noch nicht fest. Daher bitten die Beamten weitere Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Zettelschreiber bitte melden! - Hanau

(aa) Zu einer Unfallflucht am Dienstagmorgen in der Ameliastraße sucht die Polizei einen bestimmten Zeugen: Dieser hatte an einem beschädigten grauen BMW einen Zettel hinterlassen. Zwischen 7.40 und 14 Uhr war auf dem dortigen Schulparkplatz der 3er BMW angefahren worden. Der dafür verantwortliche Fahrzeugführer hatte offensichtlich die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den 1.000 Euro-Schaden zu kümmern. Dank des Zettelschreibers hat die Polizei den mutmaßlichen Verursacher, einen jungen Mann aus Bruchköbel, ermittelt. Dennoch werden der Zettelschreiber sowie weitere Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Ertappte Einbrecher gingen leer aus - Langenselbold

(aa) Zwei Einbrecher flüchteten - dank eines aufmerksamen Anwohners - am Mittwochvormittag in der Philipp-Reis-Straße (Bereich der 10er-Hausnummern) vom Grundstück eines Einfamilienhauses ohne Beute. Gegen 10.20 Uhr ertappte der Zeuge die zwei jugendlich aussehenden Personen. Einer stand offensichtlich Schmiere, während der Komplize an der Terrassentür hebelte. Beide trugen schwarze Handschuhe. Einer hatte eine hellblaue Hose und einen grauen Kapuzenpullover an. Der zweite Täter war mit einer dunkelblauen Jeans und einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Die Kriminalpolizei schließt nicht aus, dass die verhinderten Diebe unweit des Tatortes in ein Fahrzeug gestiegen sind. Daher werden Anwohner und Passanten gebeten, die auch dahingehend Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach, 13.10.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell