POL-OF: Radfahrer bei Unfallflucht verletzt; Klettergerüst beschädigt; Jugendlicher auf Straße überfallen und mehr

Bereich Offenbach

1. Erst aufgefahren und ausgestiegen, dann doch davongefahren - Offenbach

(aa) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagabend in der Rhönstraße/Bieberer Straße ereignet hatte. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein dunkler Kleinbus auf einen Dacia Dokker auf, als dieser an der Ampel gerade bei Grünlicht losfuhr. Der 61 Jahre alte Dacia-Lenker und der 30 bis 35 Jahre alte, etwa 1,85 Meter große Fahrer des anderen Autos stiegen aus und vereinbarten zum Personalienaustausch ein nahegelegenes Tankstellengelände. Der Unbekannte (kurze schwarze Haare, schlank und sprach gebrochen Deutsch) machte sich allerdings davon, ohne sich um den Schaden von etwa 3.500 Euro zu scheren. In seinem Auto saß noch ein Beifahrer. Die Unfallfluchtermittler haben die weitere Bearbeitung übernommen und sind für Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu erreichen.

2. Diebe stahlen Katalysatoren - Dietzenbach

(aa) Diebe waren am Wochenende in der Friedrich-Ebert-Straße, in der Marktstraße und der Konrad-Lang-Straße zugange. An drei geparkten Autos (zweimal Opel Astra, VW Polo) bauten die Täter jeweils den Katalysator aus. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Hat jemand etwas gehört und gesehen? - Mainhausen/Mainflingen

(aa) Anwohner oder Passanten könnten in der Nacht zum Sonntag in der Martinstraße einen lauten Knall gehört haben. Zwischen 21 und 9 Uhr hat ein unbekanntes Fahrzeug einen in Höhe der Hausnummer 15 geparkten Audi an der linken Seite gerammt. Der Schaden an dem schwarzen A4 wird auf 3.500 Euro geschätzt. Der Verursacher kümmerte sich allerdings nicht darum. Die Unfallfluchtermittler suchen nun den Verantwortlichen und bitten daher um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Katalysatoren von zwei Fahrzeugen gestohlen - Hanau/Großauheim

(jm) Unbekannte machten sich am Wochenende an zwei Opel-Fahrzeugen in Großauheim zu schaffen. Zwischen Freitag (15 Uhr) und Montag (9 Uhr) montierten die Täter im Harzweg in Höhe der einstelligen Hausnummern einen Katalysator von einem grauen Opel Astra ab. In der Hopfengartenstraße bauten Diebe ebenfalls einen Katalysator aus einem weiteren Opel Astra aus. Noch unklar ist, wie die Katalysatoren abmontiert wurden. Der Schaden an den jeweiligen Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Wer sah den Streit im Straßenverkehr? - Nidderau/Heldenbergen

(aa) Eine 32-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 35 und 63 Jahren sind die Beteiligten einer handfesten Auseinandersetzung am Montagnachmittag (gegen 15.35 Uhr) in der Wagnerstraße in Höhe der Hausnummer 41. Vorausgegangen war wohl eine Verkehrsstreitigkeit, in dessen Verlauf das jüngere Pärchen mit dem 63-Jährigen in ein Handgemenge geriet. Am Ende fertigte die Polizei wechselseitige Strafanzeigen wegen Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Radfahrer bei Unfallflucht verletzt - Wächtersbach

(jm) Nachdem ein Radfahrer am vergangenen Dienstagmorgen (4.10.2022) bei einem Unfall auf der Bundesstraße 276 schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher. Kurz nach 6 Uhr befuhr der 43-jährige Mountainbiker die Bundesstraße von Hesseldorf nach Neudorf. Vor der Einmündung Kleegartenstraße in Höhe einer Fußgängerquerungshilfe soll ein Unbekannter den Radler beim Überholen abgedrängt haben, allerdings ohne, dass es zu einer Berührung kam. Daraufhin stürzte der 43 Jahre alte Wächtersbacher auf den Bordstein. Dabei zog sich der Radfahrer eine Kopfverletzung zu und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Wagen, bei dem es sich um einen Kombi handeln soll, fuhr weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Unfallfluchtermittlern in Langenselbold.

4. Klettergerüst beschädigt - Maintal/Dörnigheim

(cl) Offensichtlich mutwillig durchtrennten Unbekannte auf einem Spielplatz in der Bahnhofstraße ein Kettenglied, welches als Halterung der Kletterseile dient. Ein Anwohner teilte dies am Sonntagnachmittag, gegen 16 Uhr, der Polizei mit. Die Beamten sperrten das Klettergerüst und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Polizeistation Maintal bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.

5. Jugendlicher auf Straße überfallen - Bad Soden-Salmünster

(cl) Ein 15-Jähriger aus Salmünster ist am Montagabend, gegen 20.35 Uhr, in der Frankfurter Straße von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Der Jugendliche lief in Richtung Weinstraße, als er von dem etwa 18 Jahre alten Täter in Höhe Rückmühlenweg zunächst in ein Gespräch verwickelt wurde. Urplötzlich soll der Täter dann den 15-Jährigen geschlagen und seine Wertsachen gefordert haben. Das Opfer übergab seine Geldbörse samt Inhalt, woraufhin der Unbekannte in Richtung Weinstraße flüchtete. Der Täter wird als junger Mann mit schlanker, sportlicher Statur mit kurzen, schwarzen Haaren (Boxerschnitt) beschrieben. Er soll während der Tatausführung eine schwarze Jacke und schwarze Jogginghose mit eventuell weißer Schrift auf der Seite getragen haben. Der Überfallene blieb unverletzt. Die Kripo Gelnhausen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 11.10.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

