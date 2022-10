Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 09.10.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher gescheitert - Gründau

Mit brachialer Gewalt versuchten am Sonntagmorgen gegen 02:55 Uhr bislang unbekannte Täter in einen großen Elektromarkt in der Lieblos einzudringen. Nachdem sie zuerst die doppelflügelige Glasschiebetür aufhebelten, gelangten sie in den Vorraum des Eingangsbereiches. Dort befestigten die Täter eine Art Abschleppseil mittels Karabiner an dem Rollgitter des Marktes und versuchten dies mit Hilfe eines Fahrzeugs aus der Verankerung zu reißen. Dies gelang jedoch nur teilweise. Die ausgelöste Alarmanlage und das augenscheinlich gerissene Abschleppseil veranlassten die verhinderten Einbrecher zur Flucht. Auf dem Parkplatz wurden Reste des Seils, aber auch eine Gasflasche gefunden. Ob die Tat im Zusammenhang mit den vergangenen Geldautomatensprengungen in Hessen in Verbindung stehen, ist zurzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sich vielleicht um diese Zeit im Bereich der Rudolf-Walther-Straße aufgehalten und dabei verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06181-100-123.

Die Autobahnpolizei berichtet:

1. Leihwagen geschrottet - BAB 66, Gemarkung Maintal

Ein schadensträchtiger Alleinunfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 01:35 Uhr an der Anschlussstelle Maintal-Dörnigheim auf der BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer verließ an der Anschlussstelle die Autobahn und kam vermutlich in Folge von überhöhter Geschwindigkeit in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte frontal in die Schutzplanke, hob ab und kam in der Böschung auf dem Dach zwischen den Bäumen zum Liegen. Bekannt wurde der Unfall durch das BMW-Notrufsystem, dessen Unfallmeldedienst kurzzeitigen Kontakt zum Fahrer hatte. Die Suche nach dem Fahrzeug gestaltete sich anfangs schwierig, da die übermittelten Koordinaten des BMW genau im sogenannten Dreieck zwischen Zu- und Abfahrt der Anschlussstelle Maintal-Dörnigheim lagen. Bei Auffinden des Fahrzeugs, stellten die Beamten viel Blut im Inneren fest, vom Fahrer fehlte jedoch zunächst jede Spur. Der Polizeihubschrauber wurde für die Suche nach dem offensichtlich verletzten Fahrer angefordert, da nicht auszuschließen war, dass er sich irgendwo in einer hilflosen Lage unweit des Unfallortes befindet. Parallellaufende Recherchen zum Mieter des Leihwagens führten letztendlich zu dessen Antreffen an seiner Wohnanschrift in Langenselbold. Aufgrund festgestellter Kopfverletzungen wurde der Unfallfahrer vorsorglich in die Main-Kinzig-Klinik nach Gelnhausen verbracht. Da zusätzlich Alkoholeinfluss festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins angeordnet. Der Gesamtschaden wird mit 90.000 Euro beziffert, davon alleine 80.000 Euro für den Totalschaden am BMW.

Offenbach am Main, 09.10.2022, RENKER, PvD

