Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 08.10.2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Hoher Sachschaden bei Brand - Rödermark-Oberroden

Mehrere Anwohner der Rathenaustraße bemerkten am Freitagnachmittag gegen 15:14 Uhr eine Rauchentwicklung und stellten bei Nachschau ein Feuer an einem Carport in Höhe der 20er Hausnummern fest. Der Brand war zunächst nur im Dachbereich des Carports, griff jedoch schnell auf drei darunter stehende Pkw über, die bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits in Vollbrand standen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Oberroden und Urberach hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Aufgrund der Hitze wurden jedoch die rechts und links des Carports liegenden Hausfassaden und dortige Fenster und Rollläden beschädigt. Ein technischer Defekt ist nicht auszuschließen, die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Verletzte sind nicht zu beklagen, der Gesamtschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Die betroffenen Häuser sind weiter bewohnbar.

2. Drei Leichtverletzte bei Unfall - Seligenstadt

Offensichtlich Unachtsamkeit hatte am frühen Samstagmorgen gegen 05:24 Uhr einen Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und einem geschätzten Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro zur Folge. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer aus Hanau hielt mit seinem Fahrzeug aufgrund einer Panne am rechten Fahrbahnrand der Dudenhöfer Straße in Höhe einer dortigen Tankstelle. Trotz ordnungsgemäßer Absicherung mit Warndreieck und Warnblinker übersah ein 59-jähriger Seligenstädter mit seinem Daimler-Benz das Pannenfahrzeug und fuhr auf. Er selbst und zwei Insassen des BMW wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik verbracht. Der Fahrer des Pannenfahrzeugs, der sich außerhalb befand, blieb unverletzt.

Offenbach am Main, 08.10.2022, RENKER, PvD

