Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Schwerverletzter nach Unfall auf Autobahn; Rückfahrkameras als Zielobjekt von Dieben und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Motorradfahrer schwer verletzt - Mühlheim am Main

(fg) Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Dietesheimer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt und zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus musste. Kurz vor 14 Uhr waren der Motoradfahrer und ein 20 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der zweispurigen Dietesheimer Straße unterwegs. Der 20-Jährige aus Nidda beabsichtigte nach links in die Spessartstraße einzufahren und übersah hierbei offenbar den links neben ihm befindlichen Motoradfahrer; es kam zum Zusammenstoß. Der 68-Jährige verletzte sich beim Sturz schwer und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Ersten Erkenntnissen der aufnehmenden Beamten zufolge führte der 20-Jährige den Mercedes trotz eines bestehenden Fahrverbotes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim zu melden.

2. Unfallflucht auf Parkplatz: Polizei sucht Mann mit einem weißen Hund als möglichen Zeugen - Dietzenbach

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Donnerstag (29.09.2022) auf einem Parkplatz in der Schmidtstraße ereignete, sucht die Polizei den Verursacher sowie einen ganz bestimmten Mann mit Hund als möglichen Zeugen. Eine Eigentümerin stellte ihren Nissan Qashqai um 10 Uhr vor dem Gebäudekomplex im Bereich der Hausnummer 3 ab und kam gegen 14 Uhr zurück. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Unfall gegen 11.30 Uhr ereignet. Ein Unbekannter touchierte beim Ein- oder Ausparken den Nissan und verursachte einen Schaden von etwa 400 Euro. Anschließend fuhr er davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelgrünen Wagen (vermutlich Geländewagen) älteren Baujahrs mit silberner Farbe im unteren Bereich handeln. Höchstwahrscheinlich hat das Unfallgeschehen ein Passant mit kurzen hellen Haaren beobachtet. Dieser war bekleidet mit einer grauen Jeans, einem weißen Kapuzenpullover, einer hellblauen Steppjacke sowie mit weißen Schuhen und führte einen weißen kleinen Hund, möglicherweise einen Spitz, mit. Die Polizei Dietzenbach bittet diesen Zeugen sowie weitere Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

3. Rückfahrkameras als Zielobjekt von Dieben - Dreieich/Sprendlingen - Neu-Isenburg

(nr) In der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 12 Uhr, hatten sich Diebe in der Frankfurter Straße im Bereich der 70er-Hausnummern und im Pappelweg (10er-Hausnummern) zwei geparkte BMWs ausgesucht, um an diesen die Rückfahrkameras zu entwenden. Bereits am verlängerten Wochenende, in der Zeit zwischen Sonntag, 12 Uhr und Montag, 12.30 Uhr, wurden drei Autos derselben Marke gewaltsam angegangen; Standorte waren die Lindenstraße Ecke Wilhelmshof, der Kurt-Schumacher-Ring im Bereich der 40er-Hausnummern sowie im Berliner Ring (50er-Hausnummern). In allen Fällen konnten die Täter erfolgreich mit ihrer Beute davonziehen und hinterließen an den Autos einen erheblichen Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Offenbach ermittelt bereits seit vergangener Woche in gleichgelagerten Fällen, die sich im Bereich Neu-Isenburg, in der Goethestraße (100er-Hausnummerrn) und in der Stoltzestraße (30er-Hausnummern) ereigneten. Auch dort erbeuteten Diebe Rückfahrkameras, deren Wert, im Gegensatz zum entstandenen Sachschaden, im niedrigen dreistelligen Bereich liegt.

Die Kripo fragt nun: Wer hat an den genannten Orten verdächtige Personen oder sogar Fahrzeuge gesehen? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Festnahme nach mutmaßlichem Inverkehrbringen von Falschgeld - Hanau/Kesselstadt

(cl) Ob er einen zwanzig Euroschein wechseln könne, wurde ein 20-jähriger Hanauer am Mittwochabend, gegen 23.20 Uhr, in der Karlsbader Straße von einem jungen Opel-Fahrer gefragt. Der Hanauer wechselte ihm das Bargeld, stellte dann jedoch aber fest, dass der zwanzig Euroschein offensichtlich gefälscht war. Der 20-Jährige forderte sein Geld zurück, erhielt es und übergab dem Mann auch wieder das vermeintliche Falsifikat. Der Mann flüchtete im Anschluss in seinem Opel in Richtung Hanauer Innenstadt. Polizeibeamte konnten schnell einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten mehrere, offensichtlich gefälschte zwanzig Euroscheine sichergestellt werden. Auf den 17-jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu. Das Betrugskommissariat der Kripo in Hanau hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

2. Schwerverletzter nach Unfall auf Autobahn - Autobahn 45 / Langenselbold

(cl) Schwere Verletzungen zog sich ein 39-jähriger Beifahrer eines Audi bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 45 zu. Ersten Erkenntnissen zu Folge fuhr gegen 7.35 Uhr eine 44-jährige Audi-Fahrerin die Autobahn in Richtung Hanau. Zwischen der Anschlussstelle Langenselbold-West und dem Langenselbolder Dreieick stieß die Audi-Fahrerin aus bislang ungeklärten Gründen beim Fahrstreifenwechsel gegen das Heck eines Sattelzuges. Die Feuerwehr befreite den Beifahrer vom Audi mit schwerem Gerät. Die Fahrerin sowie zwei Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren blieben augenscheinlich unverletzt, wurden jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 42-jährige Lastkraftwagenfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Strecke für fast eine Stunde komplett gesperrt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 06.10.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell