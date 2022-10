Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Spielothek; Täterfestnahme nach Diebstahl auf Testzentrum; Zeugen gesucht: Versuchter Raub auf Frau im Kurpark und mehr

Bereich Offenbach

1. Schnelle Festnahme nach Einbruch in Spielothek - Offenbach

(cl) Am Samstagmorgen, gegen 6 Uhr, brachen Täter in eine Spielothek in der Berliner Straße ein. In dieser hebelten sie Spielautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Die Tat blieb nicht unbemerkt. Den herbeigeilte Polizeistreifen gelang es schnell einen 22-jähriger Offenbacher bei seiner offensichtlichen Flucht vorläufig festzunehmen. Auch das Diebesgut konnte durch die Beamten aufgefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen sollen noch zwei weitere Täter flüchtig sein. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu wenden.

2. Zeugen der Unfallflucht am frühen Sonntagmorgen bitte melden! - Offenbach

(aa) Ein 21-Jähriger muss sich für mehrere Unfallfluchten am frühen Sonntagmorgen im Stadtgebiet sowie des augenscheinlichen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss verantworten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei ganz bestimmte Zeugen. Diese hatten gegen 4.40 Uhr einer Polizeistreife an der Ampel Berliner Straße/Kaiserstraße mitgeteilt, dass soeben ein Fahrzeug am Kreisel Goethering gegen ein Verkehrsschild sowie ein geparktes Auto gefahren sei. Gleichzeitig wurde den Beamten über die Leitstelle eine weitere offensichtliche Unfallflucht gemeldet. Daher wurden die Personalien der Zeugen nicht festgehalten. Die Polizisten stellten schließlich einen VW Touran mit FB-Kennzeichen und massiven Beschädigungen fest. Mutmaßlich ist der 21-Jährige aus Bad Vilbel der Fahrer und Verursacher gewesen. Die Polizei bittet nun die genannten sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Zeugen gesucht: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat die Hundehalterin gesehen? - Offenbach

(nr) Am vergangenen Mittwoch (28.09.2022) war es gegen 15.20 Uhr in der Hafenallee (20-er Hausnummern) in Offenbach zu einem Biss durch einen angeleinten Hund auf einen Passanten gekommen; der 32-Jährige wurde leicht am Arm verletzt. Der Mann hatte sein Auto im Bereich der Hafenallee geparkt und lief in Richtung der 20er-Hausnummern, als ihm die circa 1,80 Meter große und schlanke Hundehalterin, die lange, blonde Haare hatte, mit ihrem angeleinten Schäferhund entgegenkam. Auf gleicher Höhe soll der Hund den 32-jährigen unvermittelt in den Arm gebissen haben. Ohne sich um das Befinden des Verletzten zu kümmern, entfernte sich die Frau mit ihrem Hund. Die Polizei in Offenbach sucht nun nach Zeugen, die sowohl den Vorfall beobachtet haben, als auch Hinweise zu der Hundeführerin geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer des Polizeireviers 069 8098-5100.

4. AG TRuP auf Streife... - Offenbach, Autobahn 661 Dreieich und Rodgau-Hainhausen

(aa) Die Beamten der AG TRuP (Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser) waren von Samstagmittag bis in den frühen Sonntag (2 Uhr) auf Streife und hatte einiges zu tun. So wurden die Beamten als Fachleute zu einem Alleinunfall nach Offenbach hinzugerufen. Die Revierbeamten hatten den Verdacht, dass die 31-jährige Fahrerin gegen 20.30 Uhr in einem technisch veränderten Audi unterwegs war. Der schwarze A3 hatte im Lauterbornweg in Höhe der Hausnummer 48 einen im Boden befestigten Kanaldeckel überfahren. Da offensichtlich das Fahrwerk unerlaubt deutlich tiefer gelegt war, also das Gewindefahrwerk so verbaut und tiefer geschraubt war, setzte der Audi auf und der Unterboden wurde beschädigt. Zudem wurden die Frontstoßstange und der Achselgelenkträger so verformt, dass die beiden Airbags aufgingen. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Audi wurde schließlich sichergestellt, um ihn im Rahmen des Ordnungswidrigkeitsverfahrens durch einen amtlichen Sachverständigen begutachten zu lassen.

Kurz nach Mitternacht (früher Sonntag) war eine 20 Jahre alte BMW-Lenkerin auf der A 661 unterwegs. Laut der Provida-Streife der AG TRuP soll die junge Frau auf dem Teilstück zwischen Langen und Dreieich die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern deutlich überschritten haben. Gemessen und dokumentiert wurden Tempo 184; die Fahrerin muss nun mit einem Bußgeld von 1.400 Euro, zwei Punkten in Verkehrsregister sowie einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Noch weitere Autofahrer waren so schnell unterwegs, dass sie ebenfalls Fahrverboten zu erwarten haben. Außerdem stoppten die Streifenbeamten in Rodgau-Hainhausen einen VW Golf 3 Cabrio, der offensichtlich ebenfalls getunt, also unerlaubt technisch manipuliert, war. Die Beamten der AG TRuP sind erneut mit großem Engagement und der Überzeugung unterwegs gewesen, einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit geleistet zu haben.

5. Trickdiebe waren unterwegs - Seien sie wachsam! - Mühlheim

(nr) Bitterlich weinend und angeblich auf der Suche nach ihrer Katze sprachen am Montag zwischen 15 und 15.30 Uhr zwei etwa Siebenjährige eine Hausbesitzerin in der Wilhelm-Busch-Straße an, die gerade im Garten beschäftigt war. Die Kinder waren in Begleitung eines Mannes und hatten das Grundstück der Frau betreten. Nichtsahnend ließ sich die Frau von den Kindern und deren vorgegebener Katzensuche ablenken, so dass offensichtlich der Mann sich durch die offenstehende Terrassentür ins Haus schlich und Bargeld entwendete.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Bereich der 10er-Hausnummern verdächtige Personen, insbesondere einen Mann mit zwei Kindern oder sogar Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Öllache an der Straße - Zeugen gesucht - Rodgau/Weiskirchen

(aa) Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei waren am Montagnachmittag in die Udenhoutstraße ausgerückt. Auf einer Schotterfläche neben der Fahrbahn und nahe einer Haltebucht hatten Verkehrsteilnehmer eine größere Öllache gemeldet. Unklar ist bislang, ob diese Substanz entsorgt oder durch eine Panne hinterlassen wurde. Anscheinend war das Öl schon teilweise ins Erdgereich versickert. Dieses muss nun noch abgetragen werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dieser Öllache geben können, sich unter der Rufnummer der Polizeistation Heusenstamm (06104 6908-0) zu melden.

7. Wer war einkaufen und sah die Unfallflucht? - Rödermark/Ober-Roden

(aa) Zehn Minuten hatte ein VW-Besitzer am Samstagabend seinen Golf in der Odenwaldstraße (70er-Hausnummern) auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes geparkt. Als er gegen 18.25 Uhr zu seinem blauen Golf zurückkam, waren die Motorhaube, die Stoßstange und der linke Kotflügel verzogen, zerstört, zerkratzt und eingedellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte den VW angestoßen und sich nicht weiter um den Schaden von etwa 2.800 Euro gekümmert. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

8. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu schwarzen SUV geben? - Seligenstadt

(cl) Schaden von rund 1.300 Euro entstand an einem geparkten Daimler-Benz in der Jahnstraße. Nach ersten Ermittlungen soll ein dunkler SUV mit OF- Kennzeichen am Montag, gegen 19.20 Uhr, beim Vorbeifahren gegen den Daimler-Benz gestoßen sein. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, soll der SUV Richtung Hainburg weitergefahren zu sein. Die Polizei Seligenstadt ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06182 89300 zu erreichen.

Bereich Main-Kinzig

1. Täterfestnahme nach Diebstahl auf Testzentrum - Erlensee

(nr) In der Nacht von Sonntag auf Montag war es zu einem Diebstahl aus dem verschlossene Zelt des Testzentrums "Auf der Beune" am dortigen Baumarkt gekommen, bei dem eine Kabeltrommel mitgenommen wurde. Die Ermittlungen führten schließlich zu einem 53-Jährigen aus Erlensee: Als die Polizei vor seiner Wohnungstür stand, soll der Verdächtige sodann die Kabeltrommel aus dem Fenster geworfen haben. Die landete allerdings auf einem Pritschenwagen und konnte von der Polizei gesichert werden. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

2. Mann wurde bei Streit leicht verletzt - Gelnhausen

(aa) Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntag vor einem Cafe an der Bahnhofstraße wurde ein Mann durch ein Messer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der 24-Jährige kurz nach 2 Uhr mit Freunden dort auf dem Gehweg auf, als eine andere Gruppe Männer hinzukam. Aus dem Gespräch heraus kam es wohl zu Beleidigungen und einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Mann aus Gelnhausen eine Stichverletzung erlitt. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Täter, etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß, Dreitagebart und "Boxerhaarschnitt", und seine Begleiter flüchteten in verschiedene Richtungen. Die Ermittlungen hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe Gelnhausen übernommen.

3. Zeugen gesucht: Versuchter Raub auf Frau im Kurpark - Bad Soden-Salmünster

(jm) Nach einem versuchten Raub im Kurpark in der Parkstraße im Bereich der Hausnummer 7 nahm die Polizei im Rahmen der Fahndung einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 21 Uhr war eine 50 Jahre alte Frau im Kurpark unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen sprach ein junger Mann die 50-Jährige zunächst an, danach forderte er die Herausgabe ihres Mobiltelefons sowie ihrer Handtasche. Als das Opfer sich weigerte, bedrohte er die Frau wohl mit einem Messer. Als die Geschädigte sich weiterhin weigerte, kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Anschließend flüchtete der Mann ohne Beute. Aufgrund der Personenbeschreibung nahmen Polizeibeamte einen 20-Jährigen aus Bad Soden-Salmünster als mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Für die polizeilichen Maßnahmen wurde er mit zur Dienststelle genommen und danach wieder entlassen. Die Kripo Gelnhausen hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

4. Gegen Außenspiegel geprallt und weitergefahren - Landesstraße 3199 /Bad Orb

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend auf der Landesstraße 3199 kurz vor Bad Orb sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 20 Uhr befuhr eine 34 Jahre alte Frau aus Bad Orb mit ihrem Opel Meriva die L 3199 in Richtung Bad Orb. Nach Angaben der Frau kam ihr in Höhe des Sportplatzes ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug entgegen. Dieser soll über die Mittelleitlinie gefahren sein. Anschließend kam es zum Zusammenprall mit dem linken Außenspiegel ihres Fahrzeuges. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 250 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bad Orb unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

5. Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise - Schlüchtern

(jm) Wer am Freitagnachmittag auf der Straße "Amtsberg" unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich zwischen 16.15 und 16.25 Uhr ereignet hat, geben. Dort parkte ein blauer BMW X 1 auf dem Parkplatz einer Metzgerei. Innerhalb von zehn Minuten touchierte ein unbekanntes Fahrzeug den BMW vermutlich beim Ausparken und verursachte einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der oder die Verantwortliche davon. Wer den Beamten der Polizeistation Schlüchtern Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0.

6. Wer ist gefahren? Polizei sucht Zeugen! - Kreisstraße 936/Sinntal

(jm) Wer ist gefahren? Nach einem Alleinunfall mit einem Kleinkraftrad am frühen Montagmorgen auf der Kreisstraße 936 mit zwei leichtverletzten Personen hat die Polizei in Schlüchtern diese Frage zu klären und sucht in dem Zusammenhang Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Jugendliche mit einem weißen Malaguti Zweirad gegen 3.50 Uhr die Kreisstraße von Weichersbach in Richtung Mottgers. Hierbei sollen sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, die Schutzplanke berührt und gestürzt sein. Dabei verletzten sich die beiden und kamen jeweils mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Beide Personen standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Bislang ist die Fahrereigenschaft noch nicht geklärt, daher sucht die Polizei Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 04.10.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

