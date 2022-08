Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Hundewelpen unter Stress

Lübeck (ots)

Am Samstag (20.08.2022) machte sich ein vermeintlicher Hundezüchter mit insgesamt 12 Hundewelpen und der Hundemutter aus Niedersachsen auf den Weg nach Lübeck, um seine Hunde zu sozialisieren. Dabei entwich einer der kleinen Strolche. Bei der Überprüfung des Mannes und der Hunde wurde eine mögliche Überforderung des Züchters festgestellt und das Veterinäramt eingeschaltet.

Kurz nach 15:00 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein Mann in einem Fahrradanhänger diverse Hundewelpen durch ein Einkaufszentrum in der Innenstadt führe. Es konnte ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Hildesheim angetroffen werden, der den besagten Anhänger bei sich hatte. Er erklärte den eingesetzten Streifenbeamten des 1. Polizeireviers Lübeck, dass es sich bei den Hunden um Bernedoodle-Welpen handele (Eine Mischung aus Berner Sennen und Königspudel) und die Tiere vier Wochen alt seien.

Der Niedersachse sagte weiter aus, dass er auf einem Sozialisierungsausflug sei, um die Hunde an eine lange Autofahrt und an fremde Menschen zu gewöhnen. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen und auch des erhöhten Publikumsaufkommens durch den Christopher-Street-Day waren die Tiere einem erhöhten Stressfaktor ausgesetzt. Einer der Welpen war zuvor unbemerkt ausgebüchst und bereits nach Alarmierung der Polizei von einem Tiertaxi in ein Lübecker Tierheim gebracht worden.

Jetzt lagen noch 11 Junghunde eng aneinander in dem Anhänger eng. Weil der Zustand der Hunde eher als schlecht und ungepflegt erschien, wurden das Lübecker Tierheim und auch das Veterinäramt eingeschaltet. In der Folge wurden alle Tiere sichergestellt und dem Lübecker Tierheim zugeführt. Zwei der Welpen seien in einem kritischen Zustand. Ob Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorliegen, wird nun durch die Polizei und das Veterinäramt geprüft.

