Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Fehmarn

Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Lübeck (ots)

In der Nach zu Samstag (20.08.2022) kam es in Burg auf Fehmarn zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, sucht die Polizei auf Fehmarn nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.

Gegen 01:45 Uhr befuhr ein 76-jähriger Insulaner mit seinem PKW Opel Zafira den Landkirchener Weg in Richtung Bahnhofstraße in Burg auf Fehmarn. Um nach links in den Steinkamp abzubiegen verringerte er seine Geschwindigkeit. In der Folge fuhr ein schwarzer PKW Opel Insignia auf den Zafira auf. Durch den Aufprall wurde die 71-jährige Ehefrau des Zafirafahrers tödlich verletzt. Sie hatte zum Zeitpunkt des Unfalls hinten im Fahrzeug gesessen. Ihr Ehemann und auch ein Insasse aus dem unfallverursachenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt.

Ein Unfallsachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an die Unfallstelle entsandt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und mussten abgeschleppt werden. In dem Opel Insignia hatten zwei 18- und 21-jährige Männer aus Niedersachsen gesessen. Wer von beiden gefahren ist, das ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Beide waren alkoholisiert.

Um den Fahrer, aber auch den genauen Unfallhergang zu ermitteln, bittet die Polizei Fehmarn um Mithilfe. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder auch Angaben dazu machen können, wie die beiden sich von der Diskothek Loop in Burg entfernten, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Fehmarn unter der Rufnummer 04371 - 503080 oder per Mail an fehmarn.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell