Lübeck (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag (18.08.2022) kam es in einer Lübecker Wohnung zu einem Streit zwischen zwei Männern. In der Folge griff einer der Beiden den Anderen mit einer Machete an und verletzte diesen im Gesicht. Der Geschädigte konnte aus dem Haus fliehen und später in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 16:30 Uhr begab sich ein 44-jähriger Lübecker an die Wohnanschrift einer 57-jährigen ...

mehr