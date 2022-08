Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Heiligenhafen

Blitzeinschläge in Heiligenhafen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (18.08.2022) kam es in Heiligenhafen kurz nacheinander zu zwei Blitzeinschlägen. Dadurch geriet an einem Mehrfamilienhaus der Dachstuhl in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, jedoch ist das Haus vorübergehend nicht mehr bewohnbar. An einem anderen Haus fielen die Dachziegel herab und beschädigten mehrere Fahrzeuge.

Gegen 01:00 Uhr wurden die Feuerwehr aus Heiligenhafen sowie die örtliche Polizei in den Ratskamp geschickt. Im Zuge des herrschenden Gewitters schlug in einem dortigen Mehrfamilienhaus ein Blitz ein. Durch diesen Einschlag geriet der Dachstuhl des Hauses in Brand. Zudem wurden sämtliche elektrische Einrichtungen beschädigt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Die Bewohner des Hauses wurden zügig evakuiert und eine Unterbringung organisiert. Einige konnten kurzfristig bei Nachbarn oder Freunden unterkommen. Ein Elektriker sowie Mitarbeiter des zuständigen Netzbetreibers sicherten die Elektronik des Hauses und klemmten dieses von der Stromversorgung ab. Gegen 2:45 Uhr war der Einsatz beendet.

In der Zwischenzeit wurde kurz nach 02:00 Uhr in der Wendstraße ein weiterer Blitzeinschlag, auch in einem Mehrfamilienhaus, gemeldet. In der Folge stürzten Ziegel vom Dach und beschädigten vor dem Haus geparkte Autos. Ein Giebel und die dahinter befindliche Wohnung wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch die hinzugezogene Feuerwehr konnte Entwarnung gegeben werden, ein Feuer entstand in diesem Fall nicht. Die Elektrik des Hauses wurde von einem Elektriker überprüft.

