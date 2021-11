Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einer Lagerhalle in 23936 Testorf-Steinfort (LK NWM)

Wismar (ots)

Am 12.11.2021 gegen 20:15 Uhr kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle in der Ortschaft Testorf-Steinfort im Landkreis Nordwestmecklenburg.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei brannten Teile der Lagerhalle und zwei landwirtschaftliche Maschinen. Weitere Maschinen und landwirtschaftliche Erzeugnisse wurden durch die Hitzeentwicklung stark beschädigt. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Testorf-Steinfort, Rüting, Upahl, Mühlen Eichsen und Grevesmühlen gelöscht werden.

Nach den ersten Ermittlungen konnte keine abschließende Angabe zur Brandursache getätigt werden. Die Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Brandursachenermittlers an. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Wismar.

Sebastian Brünner Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

