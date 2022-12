Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kellerbrand in Kirchzarten - Haus derzeit unbewohnbar

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, dem 07.12.02022, gg. 22.45 Uhr, ereignete sich ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Kirchzarten. Müll hatte sich im Keller aus bislang unbekannter Ursache entzündet. Zwar wurde das Feuer durch die Feuerwehr rasch gelöscht, jedoch wurde der Stromverteiler durch das Feuer so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass das Haus derzeit ohne Strom ist. Zudem ist durch die starke Rauchbildung das ganze Haus verrußt. Die 10 Bewohner kamen privat bei Bekannten oder Verwandten unter. Wann das Haus wieder bezogen werden kann, wird derzeit geklärt.

Ein Bewohner wurde aufgrund eingeatmetem Rauchgas vorsorglich in ein Klinikum gebracht. Nach vorsichtiger Schätzung dürfte der Sachschaden im fünfstelligen Bereich liegen.

Der Polizeiposten Kirchzarten hat die Ermittlungen aufgenommen.

sk

