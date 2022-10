Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Bahnhofstraße/ Unter Drogen auf E-Scooter

Coesfeld (ots)

Ein 43-jähriger Nottulner war am Samstag (08.10.22) unter Drogen auf einem E-Scooter unterwegs. Gegen 14.30 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann an der Bahnhofstraße in Appelhülsen. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis an. Auf der Wache in Dülmen entnahm ein Arzt dem Nottulner eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem 43-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Die Polizei weist darauf hin, dass für das Fahren eines E-Scooters dieselben Promille- und Betäubungsmittelwerte gelten wie bei anderen Kraftfahrzeugen. Besitzer eines E-Scooters haben zudem dafür die Verantwortung, dass an dem Gefährt ein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht sein muss.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell