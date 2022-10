Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hohe Straße/ Katalysator gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Hohen Straße den Katalysator eines grünen Opel Astra-F-Cara gestohlen. Zwischen 8 Uhr am Mittwoch (05.10.22) und 15.55 Uhr am Freitag (07.10.22) stand das Auto auf dem Parkplatz des Dülmener Bahnhofs. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell