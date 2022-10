Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, L555/ Betrunken in den Graben gefahren

Coesfeld (ots)

Noch bevor eine Streifenwagenbesatzung einen 53-jährigen Fahrradfahrer aus Coesfeld stoppen konnte, fuhr er an der L555 in einen Graben. Dabei verletzte er sich nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Gegen 3.40 Uhr meldeten Zeugen am Sonntag 09.10.2022, dass dieser in Richtung Rosendahl auf der Straßenmitte fahren würde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte, dass der Coesfelder betrunken war. Auf der Wache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

