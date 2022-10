POL-COE: Coesfeld, Am Wietkamp/ Wand der Kreuzschule beschmiert

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben einem 56-jährigen Coesfelder am Samstag (08.10.22) die Geldbörse entwendet. Gegen 11.15 Uhr wollte er im Action-Markt an der Kleinen Viehstraße einkaufen. Eine unbekannter Person rempelte den Coesfelder vor dem Geschäft an, der kurz darauf das Fehlen des Portemonnaies feststellte. Dieses befand sich in seiner Gesäßtasche. Die rempelnde Person beschreibt der 56-Jährige als: - ...

