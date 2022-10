POL-COE: Billerbeck, L577/ Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter versuchten am 08.10.2022, in der Zeit von 20.07 Uhr bis 20.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Straße Sporksfeld in Senden, Bösensell einzubrechen. Sie hebelten an zwei bodentiefen Fenstern, jedoch ohne Erfolg. Sie gelangten nicht ins Innere des Hauses und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter ...

