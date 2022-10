Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 07.10.2022, in der Zeit von 07.50 Uhr bis 16.50 Uhr, den auf einem Parkplatz am Anton-Aulke-Ring in Senden geparkten grauen VW Polo eines 19-jährigen aus Sendenhorst. Danach flüchtete der Unbekannte ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte ...

