POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall beim Grenzübergang

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, dem 07.12.02022, gg. 22.45 Uhr, ereignete sich ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Kirchzarten. Müll hatte sich im Keller aus bislang unbekannter Ursache entzündet. Zwar wurde das Feuer durch die Feuerwehr rasch gelöscht, jedoch wurde der Stromverteiler durch das Feuer so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass das Haus derzeit ohne Strom ist. Zudem ist ...

