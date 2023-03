POL-EL: Haren - Einbruch in Kneipe

Ohne (ots) - In der Nacht zu Dienstag kam es in Ohne zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter betraten ein Grundstück an der Straße "Neue Kämpe", verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Firmenhalle und entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5250 Euro. Ob die Tat in Zusammenhang mit einem weiteren Einbruch in ein Firmengebäude in Ohne steht, ist Gegenstand der polizeilichen ...

