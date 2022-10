POL-MR: Sachbeschädigung + Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss + Richtig reagiert - Betrug gescheitert + Unfallfluchten in Bad Endbach und Stadtallendorf

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Sachbeschädigung

Was genau gegen die Fenster zweier Zimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ginseldorfer Weg flog, steht nicht fest. Fest steht allerdings der entstandene Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Sachbeschädigung war am Donnerstag, 13. Oktober zwischen 12 und 16 Uhr. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Heskem/Wehrda - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Die Polizei Marburg zog von Donnerstag auf Freitag, 14. Oktober, einen 60 Jahre alten Zweiradfahrer und einen 25 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr und unterband die Weiterfahrt. Beide fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein. Den 60-Jährigen mit seinem Motorroller stoppte die Polizei am Donnerstag um kurz nach 10 Uhr in Heskem. Der Drogentest des Mannes reagierte auf THC. Der 25-Jährige fuhr einen Kleintransporter. Er räumte bei der Kontrolle in Wehrda in der Nacht zum Freitag um 03.40 Uhr den Konsum von Amphetaminen und THC ein. Auf diese Stoffe reagierte dann auch der Drogentest. Den Mann, der im Übrigen noch nie einen Führerschein besaß und den Rollerfahrer, entließ die Polizei erst nach der Blutprobe.

Kleingladenbach - Richtig reagiert - Betrug gescheitert

"Genauso sollte es sein! Erst geprüft und dann entschieden! Weil eine Seniorin vor der Geldüberweisung erstmal die angeblich hilfesuchende Tochter persönlich fragte, flog der versuchte Betrug auf." Die Dame hatte am Donnerstag, 13. Oktober, per SMS via online-Nachrichtendienst von einem familiären Notfall angeblich ihrer Tochter erfahren. Der Chatverlauf endete schließlich mit der Bitte um Geld in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei berichtete immer wieder von versuchten Betrügereien und informiert über die Maschen. "Die Geschichten und Tricks sind vielschichtig, haben aber alle einen gemeinsamen Nenner: Irgendwann geht es ums Geld, um Vermögen oder um persönliche Daten. Wenn ein unerwarteter Anruf, eine ungewöhnliche SMS oder E-Mail oder sonst irgendwas mit der Bitte um Geld in welcher Form auch immer verbunden ist, sollte man grundsätzlich das Gespräch oder die Kommunikation einfach beenden. Das ist der beste Schutz, um nicht Opfer von Betrügern zu werden. Hilfe ist auch nach persönlicher Rücksprache immer noch möglich."

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Stadtallendorf - Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz - Weißes Auto angefahren

Der Schaden an dem weißen Kia Stonic ist hinten links und deutet auf ein leichtes Touchieren mutmaßlich bei einem Auspark- oder Rangiermanöver hin. Der Kia parkte zur Unfallzeit am Donnerstag, 13. Oktober, zwischen 08.45 und 18.15 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Herrenwaldstraße. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat am Donnerstag auf dem Rewe-Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem weißen Kia gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Bad Endbach - Zaunschaden

Die Polizei Biedenkopf sucht einen mutmaßlich vorne rechts frisch unfallbeschädigten silbernen oder grauen Pkw und bittet um Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin zur Unfallzeit. Aus noch unbekannten Gründen kam das Auto am Mittwoch, 12. Oktober, gegen 08 Uhr, von der Straße ab und kollidierte mit einem einbetonierten Metallpfosten des Zauns eines Anwesens an der Ecke In der Aue - Sebastian-Kneipp-Straße. An dem Zaun entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

