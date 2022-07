POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss in Girod

Heistenbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:45 Uhr, beschädigte ein Omnibus beim Abbiegen in die Straße "Zur Erlenwies" in Heistenbach einen Gartenzaun. Im Anschluss entfernte sich der Omnibus unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06432 - 6010 mit der Polizei in Diez in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle ...

