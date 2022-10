Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch + Rauchmelder schlug Alarm + Betrug + Fahrraddiebstahl + Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Schröck - Einbruch in Lagerhalle

Beim Einbruch in eine Lagerhalle in der Schröcker Gleiche erbeuteten der oder die Täter eine Palette mit Aluprofilen und einen manuellen Hubwagen, eine sogenannte "Ameise". Aufgrund des Umfangs der Beute ist zum Transport ein Fahrzeug notwendig gewesen. Vermutlich nutzten der oder die Täter die "Ameise", um die Palette zu transportieren und haben diese dann gleich mit eingepackt. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit zwischen 09 Uhr am Montag und 14.20 Uhr am Dienstag, 11. Oktober, am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat dort Personen und oder Fahrzeuge bemerkt? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Rauchmelder schlug Alarm bei Brand von Mülltonnen

Ein im Hausflur des Wohnhauses in der Straße An der Schülerhecke angebrachter Rauchmelder schlug am Dienstag, 11. Oktober, gegen 23Uhr Alarm und machte die Bewohner aufmerksam. Sie bemerkten dadurch die vier Mülltonnen, die neben der Hauswand zum Garten in Flammen standen. Durch das Feuer verbrannten alle vier Abfallbehälter und es entstand zudem ein Schaden an der Hauswand. Die Feuerwehr löschte letztlich den Brand. Die Brandursache steht nicht fest. Der Gesamtschaden ist nach ersten Schätzungen vierstellig.

Niederwalgern - Betrug am Telefon - Angeblicher Bankmitarbeiter erschwindelt TAN

Ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank erschwindelte sich am Telefon bei einem 71 Jahre alten Mann eine TAN, wodurch es ihm dann gelang, unberechtigt Geld abzuheben. Der Betrüger erbeutete mehrere Tausend Euro. "Die Polizei kann immer wieder nur dazu raten, sofort aufzulegen, sobald es bei einem unerwarteten Anruf um Geld, Vermögen oder persönliche Daten geht. Insbesondere Banken erfragen am Telefon definitiv keine persönlichen Daten und verlangen vor allem auch keine Geheimnummern."

Marburg - Weitere Fahrraddiebstähle

Die Ermittler der Polizei Marburg bitten nach weiteren Fahrraddiebstählen um sachdienliche Hinweise. Die Tatorte waren diesmal ein Schuppen im Garten eines Hauses in der Ockershäuser Allee, der Fahrradständer an der Mensa am Erlenring und ein Metallgeländer vor einem Wohnhaus in der Uferstraße. Aus dem nicht besonders gesicherten Schuppen verschwand zwischen Montag 03 und Montag, 10. Oktober ein gebraucht erworbenes königsblaues Mountainbike. Das Rad hat 21 Gänge, einen neuen hinteren Reifen, zusätzliche Griffe am Lenker, seitlich schwarze, in der Mitte durchsichtige Spezialschutzbleche, einen schwarz-weißen Sattel un deinen Postaufkleber auf der Querstange. Bei dem am Erlenring gestohlenen Rad handelt es sich um ein matt anthrazitfarbiges Müsing Savage 9 im Wert von fast 1600 Euro. Dem Dieb gelang der Diebstahl am Dienstag, 11. Oktober, zwischen 19 und 22 Uhr obwohl das Rad mit einem Schloss an den Fahrradständer angebunden war. Als der Besitzer am Dienstag, 11. Oktober um 21.45 Uhr in die Uferstraße zurückkehrte, fand er nur noch sein Fahrradschloss. Das um 19.10 Uhr an ein Geländer angeschlossene, ältere blaue Herkules Damenrad war weg.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zum Verbleib der Räder geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Caldern - Unfallflucht Ecke Rimbergstraße/Raiffeisenstraße - 2500 Euro Schaden am Tiguan

Wer hat zwischen 18 Uhr am Montag und 18 Uhr am Dienstag, 11. Oktober, an der Einmündung Rimbergstraße/Raiffeisenstraße ein Rangier- oder sonstiges Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten grauen VW Tiguan gekommen sein könnte? Der Tiguan stand unmittelbar hinter der Einmündung am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Rimbergstraße 13. Der Schaden an der Fahrerseite deutete auf ein Touchieren beim Vorbeifahren hin. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell