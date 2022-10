Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Drogenfund bei Streitigkeiten + Unfallflucht in Heskem

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg/Stadtallendorf - Drogenfund bei Streitigkeiten

Die Polizei stellte am Sonntag, 09. Oktober, nach einem Einsatz aus einem ganz anderen Grund u.a. Betäubungsmittel und Bargeld sicher. Ein hinlänglich polizeibekannter 37 Jahre alter Mann steht unter dem Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Die Polizei entließ den Mann nach den notwendigen Maßnahmen und in Absprache mit der Staatsanwaltschaft.

Nach gemeldeten Streitigkeiten bzw. eventuell häuslicher Gewalt fuhr die Polizei am Sonntag, gegen 22.10 Uhr, zu einem Haus am Rand der Marburger Innenstadt. Vor Ort ergaben sich nach den Befragungen zunächst keine Anhaltspunkte für strafbare Handlungen im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung oder einer häuslichen Gewalt. Allerdings verdichteten sich während des Einsatzes aufkeimende Verdachtsmomente auf das Vorhandensein von Betäubungsmitteln. Die Durchsuchung des 37-Jährigen und seines Rucksacks führte zu einer ersten Beschlagnahme von Amphetaminen und Marihuana sowie von mehreren Hundert Euro und damit zur Festnahme des Mannes. Bei weiteren, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Marburg erfolgten Durchsuchungen von Wohnungen in Marburg und in Stadtallendorf sowie von einem Auto fand die Polizei weitere Beweismittel, die den Verdacht des Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen erheblich bekräftigten. Insgesamt beschlagnahmte die Polizei mehr als 70 Gramm mutmaßlich Amphetamine, über 350 Gramm Marihuana, mehrere Datenträger, zwei Mobiltelefone, deutlich über 22.000 Euro, sowie diverse Verpackungsmaterialien und -utensilien. Letztendlich leistete der Festgenommene auf der Wache noch Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht.

Heskem - Grüner Toyota RAV beschädigt - Hergang unklar

Nach den Angaben der Besitzerin entstand der Schaden auf der Fahrerseite ihres grünen Toyota RAV 4 am Mittwoch, 21. September, zwischen 15.30 und 15.40 Uhr, als das Auto auf einem der Behindertenparkplätze auf dem Parkplatz des Grundbades (Schwimmbadweg) stand. An dem SUV befanden sich von vorne bis hinten unterschiedlich verlaufende Kratz- und Streifspuren. Bislang steht nicht fest, wie es zu dem oder den Schäden kam. Wer hat in der fraglichen Zeit ein oder mehrere Fahrmanöver beobachtet, bei denen es zur Kollision mit dem grünen Toyota gekommen sein könnte? Wer hat ein sonstiges Verhalten auf dem Parkplatz bemerkt, dass mit den Schäden im Zusammenhang stehen könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell