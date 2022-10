Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: BMW zerkratzt + Außenspiegel beschädigt + Dieseldiebstahl

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: BMW zerkratzt

Unbekannte verursachten Schäden im dreistelligen Bereich an einem BMW und einem Hyundai, indem sie die Fahrzeuge zerkratzten. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich am Freitag, 7. Oktober, zwischen 8 Uhr und 14 Uhr in der Albrecht-Kossel-Straße. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Neustadt: Außenspiegel beschädigt

An einem in der Alsfelder Straße geparkten weißen Nissan Qashqai entstanden in der Nacht auf Sonntag, 9. Oktober, Beschädigungen an einem Außenspiegel, deren Reparatur vermutlich um die 400 Euro kosten werden. Möglicherweise stehen die Schäden in Zusammenhang mit einer lautstarken Auseinandersetzung, die Anwohner gegen 4.30 Uhr hörten. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise: Wem ist zwischen 19 Uhr am Samstag und Sonntag 7.20 Uhr am Sonntag etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen? Wer hat streitende Personen bemerkt und kann diese beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Münchhausen: Dieseldiebstahl

Auf Höhe des Bahnübergangs an der B252 zwischen Münchhausen und Ernsthausen entwendeten Diebe am vergangenen Wochenende etwa 580 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 1160 Euro aus einem grünen LKW. Dabei verursachten sie noch einen Schaden von etwa 100 Euro. An zwei weiteren grünen LKW brachen sie die Tankdeckel auf, entwendeten aber aus nicht bekannten Gründen keinen Kraftstoff. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Hinweise: Wer hat zwischen 14 Uhr am Freitag, 7. Oktober, und 23 Uhr am Sonntag, verdächtige Personen an geparkten Fahrzeugen hantieren sehen? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

