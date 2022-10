Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg- Cyriaxweimar: Letzte Fahrradcodierung des Jahres in Marburg- am Sonntag beim Polizeioldtimer-Museum

Marburg-Biedenkopf (ots)

Ein letztes Mal in diesem Jahr codieren Marburger Polizeibeamte Fahrräder. Am Sonntag, 16. Oktober, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, findet die kostenlose Codier-Aktion auf dem Gelände des Polizeioldtimer-Museums, Herrmannstraße 200, statt.

Notwendige Termine hierfür können werktags zwischen 9 Uhr und 15 Uhr unter der Telefonnummer 06421/4060 reserviert werden.

Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Für Leasing-Räder ist die entsprechende Erlaubnis des Eigentümers notwendig!

Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

Die Fahrradcodierung dient zum einen der Abschreckung von Dieben, vor allem aber ermöglicht sie eine schnelle Zuordnung, falls ein zuvor entwendetes Fahrrad aufgefunden wird und wieder zurück an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden soll.

