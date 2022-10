Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auseinandersetzung am Erlenring + Autofahrer unter Drogeneinfluss + Unfallfluchten in Dautphe, Gladenbach, Michelbach, Bracht, Cappel und Marburg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Auseinandersetzung am Erlenring

Die Polizei sucht Zeugen und etwaige Beteiligte eines Vorfalls, der sich am Rand der Innenstadtkirmes am Freitag, 07. Oktober, gegen 20.45 Uhr, am Erlenring nahe der Mensa ereignete. Nach den bislang vorliegenden Informationen soll es einen Streit zwischen mehreren Personen gegeben haben. Dabei soll einer einem anderen eine sogenannte Kopfnuss verpasst haben. Was sich genau vor Ort zutrug, ließ sich durch die Polizei vor Ort aufgrund der aufgeheizten Stimmung und unübersichtlichen Situation nicht klären. Ein 16-Jähriger, der schlichten wollte, erhielt Schläge und man hat ihm eine Tasche weggenommen. Die Tasche mit komplettem Inhalt tauchte in der Nähe wieder auf. Der mit geringen Schürfwunden und Prellungen im Gesicht und am Körper insgesamt nach eigenen Angaben eher leicht verletzte 16-Jährige beschrieb einen der schlagenden Beteiligten als einen kräftigen mindestens 15 oder 16 Jahre alten Jugendlichen ausländischer Herkunft. Er hatte schwarze Locken, wobei die Haare an den Seiten ein bisschen kürzer waren. Er trug einen schwarzen Nike-Anzug. Weitere Angreifer oder auch etwaige Helfer konnte der Verletzte nicht beschreiben. Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Noch nicht von der eingesetzten Polizei erfasste Zeugen oder Beteiligte werden gebeten, sich zu melden. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstag, 08. Oktober, stoppte die Polizei Marburg zwei Autofahrer, die nach dem Ergebnis des Drogentests unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. In beiden Fällen veranlasste die Polizei eine Blutprobe und unterband die Weiterfahrt. Zunächst musste ein 54 Jahre alter Mann sein Auto um 11.20 Uhr nach einer Verkehrskontrolle in der neuen Kasseler Straße stehen lassen. Sein Drogentest zeigte eine Reaktion auf Benzodiazepine. Bei dem um 15.50 Uhr in der Gisselberger Straße kontrollierten 21 Jahre alten Autofahrer hatte der Test auf THC und Amphetamine angeschlagen.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Dautphetal - Spiegel-Spiegel-Kontakt zweier Lastwagen

Die Polizei Biedenkopf sucht Unfallzeugen nachdem zwei Lastwagen im Begegnungsverkehr mit den Spiegeln kollidierten. Der Unfall passierte am Freitag, 07. Oktober, gegen 06.45 / 06.50 Uhr auf der Bundesstraße 453 zwischen Gladenbach und Dautphetal. Genau liegt der Unfallort in einer Kurve an der "Breiten Erle" von der Herzhäuser Geraden kommend in dem kurzen Waldstück vor dem Abzweig nach Dautphetal Herzhausen. Beteiligt war zumindest ein weißer Daimler Atego Truck mit mehr als 3,5 t. Hinweise zu dem unbekannten, von Gladenbach nach Dautphetal gefahrenen Lastwagen mit Anhänger erhoffen sich die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf durch die Fahrer nachfahrender Fahrzeuge. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Über die online-Wache erstatte die Besitzerin eines roten VW Polo jetzt eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits zwischen 16 Uhr am Dienstag, 06. und 06 Uhr am Mittwoch, 07. September, ereignete. In diesem Zeitraum entstand an dem Polo auf der Beifahrerseite ein Schaden. Weder steht ein Unfallhergang fest noch ergaben sich Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Der Polo stand auf einem öffentlichen bzw. frei zugänglichen Parkplatz des Anwesens Bahnhofstraße 26. Ein Zusammenhang mit dem Fahrzeugverkehr aufgrund einer Baustelle an einem angrenzenden Grundstück steht nicht fest, ist aber auch nicht auszuschließen. Wer kann sich an den Unfall erinnern? Wer kann sich an ein Fahrmanöver erinnern, dass zur Kollision mit dem roten Auto geführt haben könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Dautphe - Unfallflucht auf dem REWE-Parkplatz

Wer hat am Freitag, 07. Oktober, zwischen 12.10 und 12.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe-Getränkemarktes in der Gladenbacher Straße den Schaden an dem weißen Audi A3 verursacht? Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein knappes Fahrmanöver, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gesehen? Diesen Fragen gehen die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf nach und bitten um sachdienliche Hinweise. Der Schaden an dem weißen Audi ist hinten rechts und vermutlich vierstellig. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Michelbach - Grüner Traktor streift weißen Kombi

Nach Zeugenaussagen streifte ein großer grüner Traktor auf der Fahrt durch die Birkenstraße einen gegenüber der Grundschule stehenden weißen Opel Insignia Kombi. Am Opel entstand hinten links ein wahrscheinlich vierstelliger Sachschaden. Der Traktorfahrer, der die Kollision vermutlich nicht bemerkte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfall passierte am Donnerstag, 06. Oktober, gegen 15.10 Uhr. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten den Traktorfahrer, sich zu melden bzw. um Hinweise, die zur Ermittlung des beteiligten Traktors sowie von dessen Fahrer beitragen könnten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Spiegel abgefahren

Bei einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Im Rudert entstand an einem weißen Ford Transit ein Schaden am linken Außenspiegel. Zur Unfallzeit, mutmaßlich am Freitag, 07. Oktober, vor 18.10 Uhr, stand der Kleinbus ordnungsgemäß geparkt am rechten Straßenrand. Ob es beim Vorbeifahren oder bei einem Rangiermanöver zur Kollision kam, steht derzeit nicht fest. Wer hat den Unfall oder aber ein augenscheinlich "knappes" Fahrmanöver beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Bracht - Unfall zwischen Bracht und Schönstadt - Weißer Transporter gesucht

Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 3 zwischen Bracht und Schönstadt am Freitag, 07. Oktober, gegen 17.30 Uhr, sucht die Polizei einen weißen Transporter, eventuell einen Ford, mutmaßlich mit frischem Unfallschaden auf der Fahrseite. Der Fahrer des gesuchten Transporters setzte seine Fahrt nach Bracht nach der Kollision mit dem grauen Seat Alhambra fort, ohne zuvor zur Schadensregulierung angehalten zu haben. Am Seat entstand ein Spiegelschaden. Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht im Parkhaus

Die Unfallflucht auf der Ebene im Erdgeschoss des Rewe-Parkhauses am Erlenring war am Samstag, 08. Oktober, zwischen 12 und 18.30 Uhr. Auf nicht bekannte Weise entstand an einem dort abgestellten silbernen VW Passat an der rechten Seite ein vierstelliger Sachschaden. Der Verursacher hinterließ weder einen Zettel noch rief er die Polizei. Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell