Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall mit mehreren Beteiligten

Hattingen (ots)

Eine 76-jährige Hattingerin fuhr am Montagmittag mit ihrem Pkw auf der August-Bebel- Straße in Richtung Velbert. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt sie während der Fahrt gesundheitliche Probleme und geriet nach rechts von der Fahrspur ab. Sie stieß zunächst gegen den Außenspiegel eines Dacia, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr und anschließend geriet sie gegen den Außenspiegel des davor fahrenden BMW. Sie geriet weiter nach rechts und stieß gegen den am Fahrbahnrand geparkten Volvo. Bei dem Zusammenprall schleuderte der Wagen der 76-Jährigen zurück und blieb an einem Baum auf dem Mittelstreifen der Fahrbahn stehen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Der Daimler der 76-Jährigen sowie der Volvo waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden.

