POL-RT: Mann in psychischem Ausnahmezustand in Plochingen

Ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann musste am Freitagmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 41-Jährige befand sich gegen 11.40 Uhr in der Plochinger Marktstraße. Als eine Frau zusammen mit ihrem Kleinkind, das sie auf dem Arm trug, eine Bäckerei verließ, sprach er sie an und hielt sie fest. Die Frau konnte sich jedoch losreißen und in einen angrenzenden Laden laufen. Der Mann folgte ihr zunächst und warf im Anschluss eine Palette in Richtung des Personals. Es wurde glücklicherweise niemand getroffen. Beim Eintreffen der Polizeistreifen versuchte der 41-Jährige zu flüchten. Er konnte jedoch von den Beamten eingeholt und unter erheblichem Kraftaufwand überwältigt werden. Während der Widerstandshandlungen und den tätlichen Angriffen zogen sich vier Polizisten leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde anschließend unter Polizeibegleitung in die psychiatrische Abteilung einer Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Ersten Ermittlungen nach kannten sich der Mann und die Frau nicht. (ms)

