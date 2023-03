Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Passanten angepöbelt; Baustelle von Kriminellen heimgesucht

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Kollision beim Fahrstreifenwechsel

Ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel hat am Donnerstagmorgen auf der B 27 zu einem Verkehrsunfall geführt. Gegen 6.40 Uhr war ein 26 Jahre alter Audi-Lenker auf der rechten Spur der Bundesstraße von Walddorfhäslach in Richtung Tübingen unterwegs. Als er nach links wechseln wollte, kam es zur Kollision mit dem dort fahrenden Renault Master eines 53-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes geriet der Audi ins Schleudern und blieb schließlich im rechten Grünstreifen stehen. Der Renault-Fahrer konnte seinen Wagen auf dem Seitenstreifen anhalten. Den Blechschaden schätzt die Polizei auf insgesamt circa 8.000 Euro. Der Audi musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Nürtingen (ES): Passanten angepöbelt (Zeugenaufruf)

Ein deutlich alkoholisierter 64-jähriger Mann musste am Donnerstagnachmittag in Gewahrsam genommen werden. Gegen 13.15 Uhr meldeten Zeugen, dass im Bereich des Lammbrunnens in der Kirchstraße ein betrunkener Mann Passanten belästige, weshalb dem 64-Jährigen in der Folge durch eine Polizeistreife ein Platzverweis erteilt wurde. Etwa eineinhalb Stunden später soll der Mann den derzeitigen Erkenntnissen zufolge in der Alleenstraße auf einen bislang unbekannten Fahrradfahrer eingeschlagen haben, was wiederum von Zeugen beobachtet wurde. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei war der Mann, der sich wieder am Lammbrunnen aufhielt, im Begriff einen Passanten anzupöbeln. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und musste seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (sm)

Esslingen (ES): Auffahrunfall auf B10

Ein Auffahrunfall hat am Donnerstagmorgen für einen erheblichen Rückstau auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart gesorgt. Ein 35-Jähriger war gegen acht Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Zell fuhr auf einen im stockenden Verkehr vorausfahrenden VW Passat auf. Dabei lösten im Mercedes die Airbags aus. Sowohl der 35-Jährige als auch die Passat-Lenkerin erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Vito-Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sein Mercedes musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle konnte gegen neun Uhr geräumt werden. (rn)

Esslingen (ES): Unfall im Einmündungsbereich

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag an der Einmündung Röntgen-/Alleenstraße verletzt worden. Ein 24-Jähriger befuhr kurz nach 10.30 Uhr mit seinem Volvo XC 40 die Röntgenstraße in Richtung Alleenstraße und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links auf der Alleenstraße herkommenden Renault Twingo einer 64-Jährigen. Während der 24-Jährige mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, musste die 64-Jährige dort stationär aufgenommen werden. Ihr Twingo wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 9.000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unfall im Kreisverkehr

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen im Kreisverkehr K6910/Sickenhäuser Straße ereignet hat. Eine 59-jährige BMW-Lenkerin war gegen 6.30 Uhr auf der K6910 von Sickenhausen kommend in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs und wollte in diesen einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines bereits darin befindlichen 40-Jährigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Aufgrund auflaufender Betriebsmittel war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Kusterdingen (TÜ): Verkehrsbehinderungen nach Unfällen auf B28

Zwei Unfälle haben am Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr auf der B28 in Fahrtrichtung Tübingen gesorgt. Ein 42-Jähriger war kurz nach 5.30 Uhr mit seinem VW Passat auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache zwischen der Anschlussstelle Kusterdingen und Tübingen auf den vorausfahrenden VW Caddy eines 38-Jährigen auffuhr. Beide Fahrzeuge wurden anschließend in den Grünstreifen abgewiesen und kamen dort zum Stehen. Dabei wurden ein Verkehrsschild und ein Zaun beschädigt. Sowohl die beiden Autofahrer als auch eine 39 Jahre alte Beifahrerin im Passat erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte alle zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B28 in Richtung Tübingen bis kurz nach 6.30 Uhr voll gesperrt werden. Bis zum Abschluss der Instandsetzungsarbeiten der Straßenmeisterei konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. In dem Rückstau, der sich aufgrund des Unfalls gebildet hatte, kam es gegen 7.20 Uhr zu einem weiteren Auffahrunfall. Eine 39 Jahre alte BMW-Lenkerin war mit ihrem Wagen auf der linken Spur der Bundesstraße in Tübingen unterwegs, als sie zwischen den Anschlussstellen Jettenburg und Kusterdingen in das Heck des verkehrsbedingt vor ihr haltenden BMW einer 24-Jährigen fuhr. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (rn)

Rottenburg (TÜ): Kriminelle auf Baustelle unterwegs

Auf einer Baustelle an der L 370 zwischen Rottenburg und Kiebingen haben zwischen Mittwoch und Donnerstag wohl mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 17 Uhr und sieben Uhr versuchten sie erfolglos, zwei Container gewaltsam zu öffnen. Außerdem schlauchten sie aus drei Baggern nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (mr)

