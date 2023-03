POL-RT: Seniorin betrogen; Betrunkener Autofahrer; Arbeitsunfall; Körperverletzungen; Fahrzeugaufbruch; Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Reutlingen

Seniorin betrogen

Eine Frau aus Reutlingen ist am Mittwoch Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Am Vormittag wurde sie durch einen sogenannten Schockanruf eines selbsternannten Rechtsanwalts in Angst und Schrecken versetzt. Dieser gaukelte ihr vor, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um die Tochter vor einer angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren, wurde sie von einer Frau, die das Telefonat zwischenzeitlich übernommen hatte, aufgefordert, eine Kaution in fünfstelliger Höhe zu bezahlen. Die Seniorin schenkte den Kriminellen Glauben und übergab das geforderte Geld sowie Schmuck an eine Komplizin der Anrufer, die die Wertsachen bei ihr zuhause abholte. Als die Seniorin später von ihrer Tochter besucht wurde, flog der Schwindel auf. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dass trauen Sie sich und legen sofort auf! (rn)

Münsingen (RT): Betrunkener Autofahrer

Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Autofahrer ist am Mittwochabend im Stadtteil Dottingen aus dem Verkehr gezogen worden. Eine Streife des Polizeireviers Münsingen hielt gegen 21 Uhr den Volvo eines 58-Jährigen auf Höhe einer Bushaltestelle in der Reutlinger Straße an. Bereits beim Herantreten an den Pkw schlug den Beamten eine Alkoholfahne des Fahrers entgegen. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über drei Promille. Nach einer Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein aushändigen. (ms)

Metzingen (RT): Mann bei Arbeitsunfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochabend auf einer Baustelle im Veilchenweg in Glems erlitten. Der 48-Jährige wollte kurz vor 18 Uhr zusammen mit vier Kollegen das Dach eines Neubaus mit einer Plane abdecken. Hierbei stürzte der Arbeiter aus bislang ungeklärter Ursache aus etwa vier Metern Höhe von einem Vordach zu Boden. Der Verunglückte wurde im Anschluss von der Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. (ms)

Neuffen (ES): Auseinandersetzung vor Gaststätte (Zeugenaufruf)

Zu einem Schlagabtausch zwischen mehreren, teils ganz erheblich alkoholisierten Männern, ist es am frühen Donnerstagmorgen vor einer Gaststätte in der Hauptstraße gekommen. Kurz vor drei Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem es wohl aufgrund einer nicht bezahlten Zeche zum Streit gekommen war. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich vier bislang Unbekannte in der Gaststätte aufgehalten und dort auch Alkohol konsumiert. Gegen 2.15 Uhr sollen sie dann das Lokal verlassen haben ohne zu bezahlen. Als ihnen der Betreiber folgte, um sie auf die ausstehende Rechnung hinzuweisen, sollen die Vier den Mann unvermittelt angriffen haben. Mehrere Gäste eilten dem Angegriffenen zu Hilfe, wonach sich vor dem Lokal eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte, bei der von zwei der Unbekannten auch Schlagringe eingesetzt worden sein sollen. Anschließend soll das Quartett die Flucht ergriffen haben. Erst geraume Zeit später wurde dann die Polizei informiert. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Blessuren der Verbliebenen wurden vor Ort von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens versorgt. Von den unbekannten Angreifern liegen folgende Beschreibungen vor: Der Erste soll etwa 160 bis 165 cm groß und von breitem Körperbau gewesen sein. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und trug am rechten Ohr einen Ring. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpulli mit Reißverschluss. Der Zweite soll mit etwa 195 cm deutlich größer und von schlanker Figur gewesen sein. Er hatte sehr kurze Haare, fast eine Glatze und eine breite Kopfform. Bekleidet war er mit einer kurzen, grauen Jogginghose und einer schwarzen Lederjacke. Der Dritte wird als schwarzhaarig, mit nach hinten gegelten Haaren und zusammengewachsenen Augenbrauen beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Reißverschlussjacke mit roten Akzenten und eine verwaschene Jeanshose. Vom vierten Tatverdächtigen ist nur bekannt, dass er etwa 170 cm groß gewesen und eine Cargohose getragen haben soll. Alle vier sollen einen dunklen Teint gehabt haben. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07025/911690 um Hinweise. (cw)

Esslingen (ES): 20-Jährigen geschlagen und getreten (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Mittwochabend gegen drei Unbekannte, die einen 20-Jährigen im Maille-Park angegriffen haben sollen. Der Mann war gegen 21.10 Uhr mit einem Begleiter im Park in Richtung der Straße Kesselwasen unterwegs, als er auf drei Unbekannte traf. Einer der unbekannten Männer soll dem 20-Jährigen unvermittelt einen Schlag versetzt haben, worauf er und sein Begleiter flüchteten. Die Unbekannten holten den 20-Jährigen offenbar ein und brachten ihn zu Boden, wo sie ihn erneut schlugen und traten. Anschließend rannten sie davon. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. Sein Begleiter blieb unverletzt. Zu den Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Einer der Unbekannten ist schlank und groß, er war mit einer schwarzen Daunenjacke und einer hellen Hose bekleidet. Zudem trug er eine hellblaue Basecap. Einer seiner Begleiter soll kleiner als er sein und zur Tatzeit ähnliche Kleidung getragen haben. Eine eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (rn)

Altbach (ES): Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 33 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend bei dem Kreisverkehr Esslinger Straße / An der Neckarbrücke erlitten. Eine 27 Jahre alte VW-Lenkerin befuhr gegen 22.10 Uhr die Straße An der Neckarbrücke in Richtung des Kreisels. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 33 Jahren alten Radlerin, die von rechts kommend einen kurz vor dem Kreisverkehr verlaufenden Radweg querte. Die 33-Jährige stürzte in der Folge zu Boden. Mit dem Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 6.500 Euro. (rn)

Reichenbach (ES): Heckscheibe eingeschlagen

In der Danziger Straße hat von Mittwoch auf Donnerstag ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Zwischen 18 Uhr und 6.15 Uhr schlug der Unbekannte eine Heckscheibe eines dort abgestellten Mercedes Sprinters ein. Im Anschluss entwendete er aus dem Laderaum des Montagefahrzeugs Werkzeug und Zubehör im Wert von rund 10.000 Euro. Der entstandene Sachschaden schlägt mit etwa 2.000 Euro zu Buche. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): 16-Jährigen bedroht und geschlagen

Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Mittwochabend bei einer Unterführung im Bereich der Jesinger Halde ereignet hat. Ein 16-Jähriger war kurz vor 20.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als er in der Unterführung auf vier Unbekannte traf. Diese sollen den Jugendlichen festgehalten, ihn nach ersten Erkenntnissen mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht sowie geschlagen und getreten haben. Zudem beschädigten die Täter das Mobiltelefon des Opfers, ehe sie in Richtung der B297 flüchteten. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

