POL-RT: Handfester Streit; Weitere Verkehrsunfälle

Tätliche Auseinandersetzung in Betzingen

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend in Betzingen ereignet hat. Gegen 20.15 Uhr wurde die Polizei in die Straße Im Dorf gerufen, nachdem es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 39, 34 und 20 Jahren gekommen war. Alle drei erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Auch eine 38-Jährige, die schlichtend eingreifen wollte, erlitt leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Offenbar ging der tätlichen Auseinandersetzung ein verbaler Streit zwischen den beiden stark alkoholisierten, 34 und 39 Jahre alten Männern voraus. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. (rn)

Pliezhausen (RT): Vorfahrt missachtet

Nur noch Schrottwert dürfte der Dacia einer 72-Jährigen haben, nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag an der Einmündung Mittelstädter Straße / Burgstraße ereignet hat. Eine 66-Jährige befuhr gegen 11.20 Uhr mit ihrem Ford die Mittelstädter Straße in Richtung Gniebeler Straße. Ohne auf die Vorfahrt des von rechts kommenden Dacia zu achten, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Bei der nachfolgenden Kollision wurde zum Glück niemand verletzt. Am Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird. Der Sachschaden am Ford wird mit zirka 7.000 Euro beziffert. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Vorfahrtsberechtigten übersehen

Auf etwa 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Einmündung Echterdinger Straße / Weidacher Straße entstanden ist. Eine 22-Jährige befuhr gegen 7.10 Uhr mit ihrem VW Golf die Parallelfahrbahn der Echterdinger Straße aus Richtung Ortsmitte kommend. An der Einmündung wollte sie die Echterdinger Straße geradeaus in Richtung Weidacher Straße überqueren. Dabei übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Ford Fiesta. Dessen 53 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Neckartenzlingen (ES): Heftig aufgefahren

Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am Mittwochmorgen auf der B 312 ereignet. Gegen 6.45 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs und krachte mit dem Transporter nahezu ungebremst ins Heck eines Audi, dessen 42-jährige Fahrerin verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst hatte. Die Audi-Lenkerin erlitt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, weshalb sie anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Mit dem Sprinter war auch noch ein nachfolgender Peugeot kollidiert, dessen Fahrer im Alter von 23 Jahren es nicht mehr geschafft hatte, anzuhalten. Der Blechschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, wird auf insgesamt circa 15.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, die kurz vor 9.30 Uhr beendet war, war die B 312 zweitweise voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (mr)

