POL-RT: Korrektur zu Verkehrsunfall; Brand; Auseinandersetzung; Pkw gestohlen; Zigarettenautomaten aufgebrochen; Verkehrsunfälle

Pliezhausen (RT): Schwerer Verkehrsunfall

Korrektur zur Pressemeldung vom 14.03.2023 / 21.21 Uhr. Die Darstellung, dass sich im Wagen der 79 Jahre alten Frau noch ein Mitfahrer befunden hat, war eine Fehlinformation. Wir bitten, dies zu entschuldigen und nachfolgende, korrigierte Version zu verwenden:

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ereignete sich am Dienstagabend auf der B297 zwischen Tübingen und Pliezhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 19-jährige Unfallverursacher mit seinem Audi gegen 18:45 Uhr die Bundesstraße aus Tübingen kommend in Richtung Pliezhausen. Kurz nach der Einmündung zur K6720 in Richtung Altenburg kam der 19-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Skoda einer 79-Jährigen. Der Skoda wurde in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 79-jährige Fahrzeugführerin, die bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitt, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle Unfallbeteiligten wurden nach einer medizinischen Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 40 000 Euro geschätzt. Die B297 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 21:15 Uhr voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Verkehrspolizei Tübingen aufgenommen und dauern an. (rn)

Lenningen (ES): Brand auf Schulhof in Unterlenningen

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend zu einem Brand auf einem Schulhof in der Straße Schulgarten ausgerückt. Kurz nach 21 Uhr war der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein dort brennender Holzverschlag gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften anrückte, brachte die Flammen an dem an der Fassade stehenden Verschlag rasch unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf das Schulgebäude verhindern. Neben dem Holzverschlag, der durch den Brand zerstört wurde, wurde auch die Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Eine eingeleitete Fahndung, an der auch ein in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ohne Erfolg. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. (rn)

Nürtingen (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Wegen einer Auseinandersetzung unter mehreren Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft sind Polizei und Rettungsdienst am Dienstagabend in die Max-Eyth-Straße ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen war es gegen 21.15 Uhr zwischen einem 22- und einem 26-Jährigen offenbar aufgrund der Lautstärke zu verbalen Streitigkeiten gekommen. In der Folge sollen die beiden Männer aufeinander eingeschlagen haben. Dabei waren unter anderem offenbar auch eine Musikbox und ein Holzstück zum Einsatz gekommen. Auch ein 20-Jähriger, der schlichten wollte, soll von dem 26-Jährigen mit dem Holzstück angegriffen worden sein. Zudem soll dieser anschließend mit einem Messer in der Hand auf seinen 22 Jahre alten Mitbewohner zugegangen sein, diesen jedoch nicht damit verletzt haben. Alle drei Männer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Während eine medizinische Versorgung des 20-Jährigen nicht notwendig war, wurde der 22-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zunächst zum Polizeirevier gebracht. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen brachte ihn der Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Polizeiposten Roßdorf ermittelt. (rn)

Nürtingen (ES): Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein hochwertiger Pkw ist in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Dienstag, 15.30 Uhr, vom Gelände eines Autohauses im Nürtinger Gewerbegebiet Au gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den auf dem Firmenhof in der Straße In der Au abgestellten metallicroten Lexus RX 450 h. Das nicht zugelassene Fahrzeug hat einen Wert von über 42.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 erbeten. (ms)

Weilheim (ES): Zigarettenautomaten aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Mit brachialer Gewalt ist ein Zigarettenautomat in der Nacht zum Mittwoch in der Weilheimer Talstraße aufgebrochen worden. In der Zeit von 23 Uhr bis acht Uhr flexten und hebelten bislang unbekannte Täter den Automaten auf und entwendeten eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln und Bargeld. Hierbei richteten sie erheblichen Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro an. Da am Tatort Tatwerkzeug aufgefunden werden konnte, wurden die Diebe vermutlich gestört. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Weilheim unter Telefon 07023/90052-0 erbeten. (ms)

Frickenhausen (ES): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 16-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Einmündung Eichendorffstraße / Wielandstraße ereignet hat. Ein 15-Jähriger war gegen 18.30 Uhr auf seinem Motorroller auf der Eichendorffstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Wielandstraße einbiegen. Dabei übersah er die 16-Jährige, die mit ihrem Motorroller leicht versetzt links neben ihm fuhr. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte das Mädchen auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Rollern fiel mit geschätzten 500 Euro überschaubar aus. (cw)

Tübingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen erlitten. Kurz vor acht Uhr fuhr ein 19 Jahre alter VW-Lenker auf der Straße Steinlachwasen im stockenden Verkehr wohl aufgrund Unachtsamkeit auf den Mercedes einer 29-Jährigen auf. Dabei verkeilten sich die Pkw derart, dass sie von einem Abschleppunternehmen auseinandergezogen und anschließend abtransportiert werden mussten. Die Mercedes-Fahrerin wurde ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt und wollte sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Unfall mit drei Verletzten

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Ein 58-Jähriger war gegen 16.40 Uhr auf der L 385 von Dettingen herkommend unterwegs. An der Einmündung in die L 389 missachtete er die Vorfahrt einer 42 Jahre alten Pkw-Lenkerin, die mit ihrem VW T-Roc von Hirrlingen kommend in Richtung Rottenburg fuhr. Durch die Kollision drehte sich der Wagen des Unfallverursachers und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Neben der VW-Lenkerin und dem 58-Jährigen wurde noch eine 59 Jahre alte Beifahrerin in seinem Auto verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit elf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

